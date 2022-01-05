Шведская лыжница Линдстрем рассказала, почему она расплакалась после финальной гонки «Тур де Ски»

Шведская лыжница Луизе Линдстрем расплакалась после финальной гонки многодневки «Тур де Ски». Она упала на на первых километрах финальной дистанции и заняла 42-е место.

В общем зачете «Тур де Ски» она стала 35-й.

«Было совсем не весело. У меня получился худший старт, настоящий кошмар, — цитирует Линдстрем Aftonbladet. — Это тяжело, я очень расстроена. Тренер посоветовал мне забыть об этом и смотреть в будущее. Я хочу вернуть должок. Думали о том, чтобы какое-то время не выступать, но сейчас мне хочется снова соревноваться, чтобы почувствовать себя лучше».