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Шведская лыжница Линдстрем рассказала, почему она расплакалась после финальной гонки «Тур де Ски»

09:31

Шведская лыжница Луизе Линдстрем расплакалась после финальной гонки многодневки «Тур де Ски». Она упала на на первых километрах финальной дистанции и заняла 42-е место.

В общем зачете «Тур де Ски» она стала 35-й.

«Было совсем не весело. У меня получился худший старт, настоящий кошмар, — цитирует Линдстрем Aftonbladet. — Это тяжело, я очень расстроена. Тренер посоветовал мне забыть об этом и смотреть в будущее. Я хочу вернуть должок. Думали о том, чтобы какое-то время не выступать, но сейчас мне хочется снова соревноваться, чтобы почувствовать себя лучше».

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Роман Шишов все материалы автора
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