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Канадский лыжник о победе Непряевой на «Тур де Ски»: «Наталья выступила очень умно!»

Канадский лыжник отреагировал на победу Непряевой на «Тур де Ски»
13:35
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Канадский лыжник Девон Кершоу прокомментировал победу россиянки Натальи Непряевой на «Тур де Ски».

«Женские гонки в этом розыгрыше Кубка мира просто невероятные! — сказал Кершоу в подкасте FasterSkier. — Вчерашний масс-старт не стал исключением. Мы увидели очень умную работу от лучших лыжниц. Наталья выступила очень умно! Она действовала словно по учебнику, не теряла выдержки, спокойно выжидала, мощно работала на подъемах. На последних километрах Непряева оставалась в группе лидеров. С самого начала гонки я понял, что соперницам будет очень сложно ее обойти».

Непряева стала первой россиянкой в истории, которой удалось выиграть в общем зачете «Тур де Ски». В сезонах-2018/19 и 2019/20 она становилась второй.

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Карен Саркисян все материалы автора
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