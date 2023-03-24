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Сегодня, 18:58

Клебо и Вальнес выиграли командный спринт на 15-м этапе Кубка мира

Руслан Минаев
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Йоханнес Клебо.
Фото Reuters

Лыжники Йоханнес Клебо и Эрик Вальнес в составе сборной Норвегии стали победителями мужского командного спринта свободным стилем на последнем, 15-м этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия). Спортсмены показали результат 16 минут и 28,2 секунды.

Второе место заняли итальянцы — Франческо де Фабиани и Федерико Пеллегрино, показавшие результат 16 минут и 28,9 секунды. Третьими финишировали Харальд Амундсен и Синдре Скар в составе второй сборной Норвегии — 16 минут и 30,9 секунды.

Лыжные гонки

Кубок мира

15-й этап

Лахти, Финляндия

Мужчины

Командный спринт, свободный стиль

1. Норвегия-1 (Эрик Вальнес, Йоханнес Клебо) — 16.28,29

2. Италия-1 (Франческо де Фабиани, Федерико Пеллегрино) — 0,68

3. Норвегия-2 (Харальд Амундсен, Синдре Бьорнестад Скар) — 2,67

4. Швеция-1 (Вильям Поромаа, Оскар Свенссон) — 2,94

5. Франция-2 (Жюль Шаппа, Ришар Жув) — 7,44

Йоханнес Клебо
Федерико Пеллегрино
Франческо Де Фабиани
Харальд Амундсен
Эрик Вальнес
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Клебо выиграл спринт свободным стилем на этапе Кубка мира в Таллине
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