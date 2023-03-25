Норвежка Шистад выиграла классический спринт на 15-м этапе Кубка мира

Норвежка Кристине Ставос Шистад выиграла классический спринт на 15-м этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти.

Она преодолела дистанцию в 1,6 км за 3 минуты 08,63 секунды.

Второе место заняла шведка Юнна Сундлинг (+0,13), а третьей стала норвежка Тириль Венг (+6,55).

Кубок мира-2022/23 по лыжным гонкам

15-й этап

Лахти, Финляндия

Женщины, спринт, классический стиль, 1,6 км

1. Кристине Ставос Шистад (Норвегия) 3.08,63

2. Юнна Сундлинг (Швеция) +0,13

3. Тириль Венг (Норвегия) +6,55

4. Майя Далквист (Швеция) +7,38

5. Ане Стенсет (Норвегия) +7,49

6. Эмма Рибом (Швеция) +11,96