Клебо выиграл спринт свободным стилем на этапе Кубка мира в Таллине
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл спринт свободным стилем на 14-м этапе Кубка мира в Таллине (Эстония).
26-летний спортсмен преодолел дистанцию в 1,6 км за 2 минуты 14,35 секунды.
Второе место занял француз Люка Шавана (отставание 2,62 секунды), третьим стал норвежец Эвен Нортуг (3,70).
Лыжные гонки
Кубок мира
14-й этап
Таллин, Эстония
Мужчины, спринт, свободный стиль
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.14,3
2. Лука Шанава (Франция) — отставание 2,62 секунды
3. Эвен Нортуг (Норвегия) — 3,7
4. Эдвин Ангер (Швеция) — 3,8
5. Эрик Вальнес (Норвегия) — 7,1
5. Маркус Грате (Швеция) — 15,7
Новости