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Сегодня, 22:28

Клебо выиграл спринт свободным стилем на этапе Кубка мира в Таллине

Мария Гусева
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Йоханнес Клебо.
Йоханнес Клебо.
Фото AFP

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл спринт свободным стилем на 14-м этапе Кубка мира в Таллине (Эстония).

26-летний спортсмен преодолел дистанцию в 1,6 км за 2 минуты 14,35 секунды.

Второе место занял француз Люка Шавана (отставание 2,62 секунды), третьим стал норвежец Эвен Нортуг (3,70).

Лыжные гонки

Кубок мира

14-й этап

Таллин, Эстония

Мужчины, спринт, свободный стиль

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.14,3

2. Лука Шанава (Франция) — отставание 2,62 секунды

3. Эвен Нортуг (Норвегия) — 3,7

4. Эдвин Ангер (Швеция) — 3,8

5. Эрик Вальнес (Норвегия) — 7,1

5. Маркус Грате (Швеция) — 15,7

Йоханнес Клебо
Эвен Нортуг
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