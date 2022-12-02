Андерсен выиграл мужскую гонку на 10 км в Лиллехаммере, в топ-10 попали 9 норвежцев

Норвежские лыжники полностью заняли пьедестал в гонке на 10 км свободным стилем с раздельным стартом на домашнем этапе Кубка мира в Лиллехаммере.

Победителем стал Ивер Андерсен, который преодолел дистанцию за 21 минуту и 12,6 секунды. На второй строчке — Дидрик Тенсет (отставание +2,8 секунды), третьим стал Ханс Кристер Холунд (+9,1).

Представители Норвегии практически полностью заняли места в десятке лучших по итогам гонки. Единственным лыжником из другой страны в топ-10 стал британец Эндрю Масгрейв, который показал четвертый результат с отставанием в 12,5 секунды от победителя.

Один из лидеров сборной Норвегии Йоханнес Клебо пропустил гонку из-за недомогания.

В рамках этапа Кубка мира в Лиллехаммере также пройдут спринт (3 декабря) и масс-старт (4 декабря).