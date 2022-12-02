Диггинс победила в женской гонке свободным стилем на этапе Кубка мира в Лиллехамере

Американская лыжница Джессика Диггинс выиграла гонку на 10 км свободным стилем с раздельным стартом на этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия).

Спортсменка преодолела дистанцию за 29 минут и 49,5 секунды.

Второе место заняла немка Катарина Хенниг (отставание +3,8 секунды), на третьей строчке — норвежка Хейди Венг (+15,4). Венг опередила ставшую четвертой шведку Эббу Андерсон на 0,1 секунды.

В рамках этапа в Лиллехаммере также пройдут спринт (3 декабря) и масс-старт (4 декабря) у женщин и мужчин.