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Иверсен: «Доминирование Норвегии на Кубке мира — это плохо. Но мы знали, что так и будет»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Норвежский лыжник Эмиль Иверсен прокомментировал итоги 10-километровой гонки свободным стилем на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере. В топ-10 попали 9 представителей Норвегии.

«Это плохо. Но мы знали, что так будет. Возможно, нам следует отказаться от национальной квоты», — приводит слова Иверсена NRK.

Норвежские лыжники полностью заняли пьедестал в гонке на 10 км свободным стилем с раздельным стартом на домашнем этапе Кубка мира. Победителем стал Ивер Андерсен, который преодолел дистанцию за 21 минуту и 12,6 секунды. На второй строчке — Дидрик Тенсет (отставание +2,8 секунды), третий — Ханс Кристер Холунд (+9,1).

В рамках этапа Кубка мира в Лиллехаммере также пройдут спринт (3 декабря) и масс-старт (4 декабря).

Сборная Норвегии по лыжным гонкам
Эмиль Иверсен
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Андерсен выиграл мужскую гонку на 10 км в Лиллехаммере, в топ-10 попали 9 норвежцев
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