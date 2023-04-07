Большунов поднялся с колен. Лучший лыжник России выиграл с гигантским отрывом, несмотря на падение

У женщин в первой гонке финала Кубка страны в Кировске было две победительницы.

В Кировске (Мурманская область) стартовал финал Кубка России по лыжным гонкам-2022/23. В гонках с раздельного старта классическим стилем, прошедших на трассах комплекса «Тирвас», победителей было не двое, как обычно, а трое. У женщин на дистанции 10 км идентичное время показали лидер общего зачета Кубка Наталья Непряева и претендующая на титул сильнейшей дистанционщицы сезона Анастасия Прокофьева. У мужчин Александр Большунов делиться лаврами ни с кем не захотел: у ближайшего соперника самый титулованный лыжник России выиграл почти 50 секунд.

Финал Кубка России по лыжным гонкам

Женщины, 10 км, классический стиль, раздельный старт

1. Наталья Непряева и Анастасия Прокофьева — 29.58,8

3. Мария Истомина — 31,4

Мужчины, 15 км, классический стиль, раздельный старт

1. Александр Большунов — 38.41,5

2. Илья Семиков - 49,0

3. Денис Спицов - 1.00,2

Счастливый номер Прокофьевой

Наталья Непряева, пропускавшая вторую половину чемпионата страны, с ходу показала, что проблемы со здоровьем позади, а соперницам придется нелегко в погоне за лидером российской сборной. Уже на первой отсечке 1,5 км обладательница четырех олимпийских медалей была быстрее ближайшей преследовательницы на шесть секунд. В дальнейшем Непряевой удавалось сохранить темп, хотя лыжи подводили спортсменку. На крутых подъемах (а их на трассе в Кировске, состоявшей из двух кругов по 5 км, было два в начале каждой петли) Наталья перемещалась на обочину и тратила много сил, забегая в уклон «елочкой». К экватору дистанции к результату лидера приблизилась Прокофьева — всего на четыре секунды отставала спортсменка, финишировавшая второй на 50-километровом марафоне «Праздник Севера» в Мурманске после успешного чемпионата России.

Интрига в гонке возродилась. Прокофьева, являющаяся одной из главных в стране специалисток по даблполингу (особая техника одновременного бесшажного хода, применяемая в серии Ski Classics), гораздо эффективнее отрабатывала пологие участки. А финиш на трассе как раз представлял собой длинный выкат на стадионе. Заключительный сегмент и стал решающим с точки зрения итогового результата. За 1,7 км до финиша Прокофьева уступала Непряевой семь секунд, но много отыграла на равнине. Спурт на стадионе позволил Анастасии сравняться по времени с Натальей. Судьи-хронометристы разбираться до сотых долей секунды не стали и предоставили спортсменкам возможность вместе стоять на первой ступеньке пьедестала.

Эмоции от итогового результата у спортсменок хоть и были положительными, но Непряева была куда более критична к себе:

«Абсолютно недовольна самочувствием, скажу честно. Не в моем стиле жаловаться, но сегодня не довольна ни лыжами, ни самочувствием. Надеюсь, что это только первая гонка и дальше я буду набирать кондиции и станет легче, поскольку, конечно, все очень тяжело сложилось. Думаю, это из-за большого пропуска, скорее всего» — подытожила лидер Кубка России федеральному спортивному телеканалу.

Наталья Непряева (в центре), Мария Истомина (слева) и Анастасия Прокофьева. ФЛГР

Прокофьева, до старта шутившая, что номер 71 (код родного региона Анастасии — Тульской области) принесет удачу, не могла до последнего поверить в успех.

«Спуск длинный финишный, перед ним на подъеме кричали, что я Наташе проигрываю пять секунд. Я выкладывалась на последнем подъеме максимально, на спуске, повороте везде все четко проработала. Думала уже, что у Маши [Истоминой] главное выиграть. А потом, когда финишировала, смотрю — делим победу. Никогда о таком не слышала, третье — да, делили, а первое — никогда», — отметила она федеральному спортивному телеканалу.

Главной проигравшей от решения поделить первое место оказалась Дарья Рогозина. Третье время дня от чемпионки мира-2022 по зимнему триатлону не позволило ей подняться на подиум. Стартовавшие позже Мария Истомина, Наталья Непряева и Анастасия Прокофьева оставили Рогозину без призового места.

Большунов вне конкуренции

Мужская гонка получилась вовсе не такой увлекательной. Александр Большунов, стартовавший последним, в сегодняшней разделке придерживался принципа «стартовать быстро, а потом еще ускориться». Уже к отметке 3,7 км Сан Саныч достал имевшего 30-секундную фору вначале Ермила Вокуева и лидировал с 20-секундным преимуществом. Не помешала Большунову даже секундная потеря концентрации — на одном из поворотов Александр запнулся и упал на колени, но быстро поднялся.

К середине дистанции лидер догнал стартовавшего на минуту раньше Дениса Спицова. Победитель Мурманского марафона принял разумное решение работать в тандеме с Большуновым, чтобы повысить свои шансы на призовое место. В итоге Спицов доехал до бронзы, на четыре секунды опередив ветерана Евгения Белова.

Большунов был почти на 50 секунд быстрее Ильи Семикова. Последний повысил свои шансы удержаться на второй строчке общего зачета Кубка России. Ближайший преследователь Семикова Иван Якимушкин разделку провел неудачно — он показал только 14-е время.