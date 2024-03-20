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20 марта, 11:54

Истомина и Степанова победили в командном спринте классикой на чемпионате России

Алина Савинова
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Вероника Степанова.
Фото Global Look Press

Мария Истомина и Вероника Степанова, которые представляют Архангельскую область, выиграли командный спринт классическим стилем на чемпионате России по лыжным гонкам.

Спортсменки преодолели дистанцию за 20 минут 56,5 секунды. Второй стала команда Тюменской области с Татьяной Сориной и Елизаветой Пантриной в составе (+2,8 секунды). Тройку лидеров замкнула Республика Татарстан, за которую выступали Лидия Горбунова и Дарья Непряева (+4,5).

Чемпионат России по лыжным гонкам проходит с 15 по 25 марта в Центре лыжного спорта «Малиновка» в Устьянском округе (Архангельская область).

Чемпионат России по лыжным гонкам-2024

Командный спринт, классический стиль

Женщины. Топ-6

1. Мария Истомина — Вероника Степанова (Архангельская область) — 20.56,5

2. Татьяна Сорина — Елизавета Пантрина (Тюменская область-1) — 2,8

3. Лидия Горбунова — Дарья Непряева (Татарстан-1) — 4,5

4. Евгения Крупицкая — Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург-1) — 18,6

5. Екатерина Евтягина — Алена Баранова (Москва) — 37,9

6. Екатерина Смирнова — Алиса Жамбалова (Тюменская область-2) — 38,3

Вероника Степанова
Мария Истомина
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