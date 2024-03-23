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23 марта, 09:31

Марафоны на чемпионате России по лыжным гонкам отменены из-за теракта в Москве

Руслан Минаев
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Лыжные гонки на 30 км у женщин и 50 км у мужчин на чемпионате России отменены из-за теракта в «Крокус Сити Холле». Об отмене турнира в Малиновке (Архангельская область) ТАСС сообщила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

ФЛГР также выразила соболезнования близким погибших в теракте и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим.

В пятницу, 22 марта, неизвестные устроили стрельбу в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. По данным Следственного комитета, в результате теракта погибли более 60 человек, количество жертв может увеличиваться.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что все массовые мероприятия в столице на ближайшие выходные отменены.

Источник: ТАСС
Елена Вяльбе
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