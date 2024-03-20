Чемпионат России: смотреть трансляцию командного спринта у мужчин
Мужской командный спринт пройдет на чемпионате России по лыжным гонкам 20 марта
Мужской командный спринт пройдет на чемпионате России по лыжным гонкам в Центре лыжного спорта «Малиновка» в Устьянском округе, Архангельская область в среду, 20 марта.
Начало квалификации — 10.25 по московскому времени, финалы пройдут после 11.55. Следить за гонками в прямом эфире можно с помощью видеотрансляции на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Арена».
Старт-лист
- Савелий Коростелев — Александр Большунов (Архангельская область-1)
- Александр Терентьев — Алексей Червоткин (Архангельская область-2)
- Иван Горбунов — Сергей Ардашев (Татарстан-1)
- Андрей Феллер — Антон Тимашов (Татарстан-2)
- Денис Спицов — Иван Якимушкин (Тюменская область-1)
- Илья Семиков — Ермил Вокуев (Коми-1)
- Сергей Устюгов — Мирослав Куприн (ХМАО-Югра)
- Евгений Белов — Андрей Парфенов (Тюменская область-2)
- Илья Трегубов — Константин Тиунов (Москва-2)
- Дмитрий Васильев — Андрей Краснов (Санкт-Петербург-1)
Полный старт-лист доступен на сайте Федерации лыжных гонок России. Чемпионат России по лыжным гонкам в Архангельской области завершится 24 марта.
Новости