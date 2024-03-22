Масс-старты на чемпионате России по лыжным гонкам в Малиновке будут перенесены

Масс-старты на чемпионате России по лыжным гонкам-2024 в Малиновке будут перенесены.

Как сообщает «Правда Севера», губернатор Архангельской области Александр Цыбульский распорядился об отмене всех массовых культурных и спортивных мероприятий в регионе в эти выходные в связи с трагедией в «Крокус Сити Холл».

Чемпионат России по лыжным гонкам проходит с 15 по 25 марта в Центре лыжного спорта «Малиновка» в Устьянском округе. 23-го числа должен был состояться женский масс-старт, 24-го — мужской.

В пятницу вечером неизвестные устроили стрельбу в «Крокус Сити Холле» во время концерта группы «Пикник». По предварительным данным, в результате теракта в подмосковном Красногорске погибли 40 человек, более 100 пострадали.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что все массовые мероприятия в столице на ближайшие выходные отменены.