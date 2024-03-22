Сборная Архангельской области победила в мужской эстафете на чемпионате России

Сборная Архангельской области завоевала золотые медали в мужской эстафете на чемпионате России в Малиновке.

В составе победителей Александр Терентьев, Алексей Червоткин, Савелий Коростелев и Александр Большунов показали результат 1:11.22,7. На втором месте сборная Тюменской области (+13,3), на третьей строчке — сборная Республики Татарстан (+30,9).

Ранее сборная Архангельской области стала победительницей в женской эстафете.