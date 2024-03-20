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20 марта, 08:30

Чемпионат России: смотреть трансляцию командного спринта у женщин

Женский командный спринт пройдет на чемпионате России по лыжным гонкам 20 марта
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Елизавета Пантрина, Вероника Степанова, Татьяна Сорина.
Фото ФЛГР

Женский командный спринт пройдет на чемпионате России по лыжным гонкам в Центре лыжного спорта «Малиновка» в Устьянском округе, Архангельская область в среду, 20 марта.

Начало квалификации — 10.00 по московскому времени, финалы пройдут после 11.30. Следить за гонками в прямом эфире можно с помощью видеотрансляции на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Арена».

Старт-лист

  • Мария Истомина — Вероника Степанова (Архангельская область)
  • Екатерина Никитина — Анастасия Кулешова (Мордовия)
  • Евгения Крупицкая — Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург-1)
  • Татьяна Сорина — Елизавета Пантрина (Тюменская область-1)
  • Лидия Горбунова — Дарья Непряева (Татарстан-1)
  • Екатерина Евтягина — Алена Баранова (Москва)
  • Екатерина Смирнова — Алиса Жамбалова (Тюменская область-2)
  • Ольга Сергеева — Анастасия Доценко (Татарстан-2)
  • Ольга Царева — Анна Мачехина (Беларусь)

Полный старт-лист доступен на сайте Федерации лыжных гонок России. Чемпионат России по лыжным гонкам в Архангельской области завершится 24 марта.

Чемпионат России по лыжным гонкам: расписание соревнований

Вероника Степанова
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