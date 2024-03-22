Чемпионат России: смотреть трансляцию мужской эстафеты

Мужская эстафета чемпионата России по лыжным гонкам начнется в 11.30

В пятницу, 22 марта в Архангельской области пройдет мужская эстафета (4 человека x 7,5 км) на чемпионате России по лыжным гонкам. На старт в спортивном центре «Малиновка» выйдут 14 команд. Гонка начнется в 12.00 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция мужской эстафеты 22 марта пройдет на канале «Матч ТВ» в телеэфире и на сайте matchtv.ru. Начало прямого эфира — в 11.30 мск. Гонку также покажут на телеканале «Матч Арена».

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов будет представлять сборную Архангельской области. Серебряный призер Олимпиады-2022 Иван Якимушкин побежит в составе команды Тюменской области.

Первенство России по лыжным гонкам в Архангельской области продлится до 24 марта.

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