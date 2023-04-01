«Ванька мне сегодня поддался». Спицов обгоняет Якимушкина на марафоне в Мурманске

У женщин обошлось без финишного спурта, а первой была главная претендентка.

Марафон «Праздник Севера», Мурманск, 50 км (С)

Мужчины

1. Денис Спицов — 2:16.55,6.

2. Иван Якимушкин — 0,3.

3. Алексей Шемякин — 35,4.

Женщины

1. Анастасия Кулешова — 2:33.25,0.

2. Анастасия Прокофьева — 2.35,0.

3. Анна Королева (Белоруссия) — 3.44,0.

В Мурманске в рамках мультиспортивного фестиваля «Праздник Севера» состоялся лыжный марафон на 50 км свободным стилем. У мужчин победителем гонки, проходившей в тяжелых погодных условиях (шквальный ветер заносил снегом трассу спортивного комплекса «Долина Уюта»), стал обладатель пяти олимпийских медалей Денис Спицов, в финишном створе опередивший еще одного представителя сборной России — серебряного призера марафона на Играх в Пекине-2022 Ивана Якимушкина. У женщин первой с существенным отрывом завершила дистанцию 50 км чемпионка России-2023 в гонке с общего старта на 30 км классическим стилем Анастасия Кулешова.

Борьба на финише, фейр-плей «Русской зимы» и другие итоги гонки

У мужчин с самого старта гонки темп в основной группе держала будущая тройка призеров. Активнее всех впереди на первой половине дистанции работал Алексей Шемякин. Представитель марафонской команды «Русская зима» (в ее составе он в 2020 году стал призером престижного лоппета серии Ski Classics «Ла Диагонела» в Швейцарии) силен ровным темпом на длинных дистанциях, а потому сразу взялся «натягивать». В результате усилиями Шемякина уже отметке 8 км в лидирующей группе осталось всего семеро спортсменов.

Старт марафона. vk.com/51marathon

«Я думал, мы с Денисом (Спицовым) сегодня поработаем, может быть, даже убежим, но что-то он меня не поддержал. Пришлось самому работать, поскольку привозить на финиш — для меня это ошибка большая, я не спринтер. В принципе всем доволен, главное — заехал в призы. После тяжелой болезни начинаю потихоньку отходить — надеюсь на 70 км в Мончегорске на чемпионате России все будет хорошо», — подвел итоги гонки для себя Алексей.

Оказавшиеся выше Шемякина в итоговом протоколе сборники вышли на первые роли только к экватору дистанции. Иван Якимушкин первым пересек отметку 25 км, Денис Спицов периодически «проверял» соперников на подъемах. Возросший темп гонки помимо олимпийцев выдержал только Шемякин, однако и он отстал за десять километров до финиша. Борьба за победу дошла до финишного спурта, в котором неожиданно чуть быстрее оказался менее габаритный Спицов, не славящийся спринтерскими качествами.

«Я считаю, что Ванька мне сегодня поддался, и это было видно на финише. Знаю, что он силен в финишном створе, но видать, он вернул мне должок за мою тяжелую работу на Сахалине. Спасибо, конечно, ему, но я видел, что он сэкономил силы и отдал мне победу», — с улыбкой комментировал чемпион исход гонки, вспомнивший о сахалинском марафоне в марте этого года (тогда Якимушкин на финише был быстрее Спицова).

Иван ответил на реплику коллеги по сборной кратко: «Денис выиграл, все честно, я проиграл». Спицов еще и поблагодарил отдельно за фейр-плей соперников. У Дениса на старте по собственной ошибке (налил горячий напиток) лопнула система питания. Выручили спортсмена представители команды «Русская зима», поившие на дистанции не только «своих» (в том числе бронзового призера Шемякина), но и Спицова.

Призеры женского марафона Анастасия Прокофьева, Анастасия Кулешова, Анна Королева. vk.com/51marathon

Кулешова вне конкуренции

У женщин, стартовавших вместе с мужчинами, борьбы за победу не получилось. Олимпийская медалистка в эстафете Анастасия Кулешова задала недосягаемый темп со старта и пробежала всю дистанцию в сольном отрыве. Форма, продемонстрированная спортсменкой на недавнем чемпионате России, где она одержала победу в масс-старте классикой на 30 км, сохранилась и позволила получить от «Праздника Севера» удовольствие. На финише Кулешова даже не запыхалась, хотя отметила, что гонка получилась не самой простой: «Проехать 50 км само по себе нелегко. Приходилось терпеть иногда. А вообще, очень классная трасса, хоть ее и замело, мы сами ее прокатили. Интересно здесь: и спуски, и равнина, и подъемы, и повороты — все было. Очень классные эмоции, спасибо людям, которые пришли сюда и поддерживают марафонцев».

Отставшая от чемпионки на две с половиной минуты Анастасия Прокофьева (так же, как и призер мужской гонки, она бежала в комбинезоне «Русской зимы») признала, что пережила на дистанции кризис и на победу претендовать уже не могла: «Никак не могла догнать Настю (Кулешову), пыталась первые 10 км, но было очень тяжело. Ощущение, что пробежала уже к тому моменту гонку, «капнула», потом вроде отошла, очень тяжелая гонка».

Замкнула призовую тройку Анна Королева. Спортсменка из белорусской лыжной сборной уже имела опыт успешного выступления в Мурманске. В 2017-м и 2018-м Королева побеждала на дистанции-спутнике — 25 км свободным стилем, а в 2023-м впервые попала на подиум главной гонки.