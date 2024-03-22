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22 марта, 08:00

Чемпионат России: смотреть трансляцию женской эстафеты

Женская эстафета чемпионата России по лыжным гонкам начнется в 10.00
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Российская лыжница Вероника Степанова.
Вероника Степанова.
Фото ФЛГР

22 марта в Архангельской области пройдет женская эстафета (4 человека x 5 км) на чемпионате России по лыжным гонкам. Спортсмены в составе 14 команд выступят на территории Центра лыжного спорта «Малиновка». Начало гонки — в 10.00 по московскому времени.

Смотреть бесплатно видеотрансляцию женской эстафеты 22 марта можно будет в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Она начнется в 09.35 мск. Гонку также покажут на канале «Матч Арена».

На соревнованиях выступят олимпийские чемпионки Вероника Степанова и Татьяна Сорина. Первая будет представлять сборную Архангельской области, а вторая — команду Тюменской области.

Первенство России по лыжным гонкам в Архангельской области продлится до 24 марта.

Чемпионат России: расписание всех гонок недели и где смотреть трансляции

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