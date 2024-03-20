Игнатьева потеряла сознание после финиша командного спринта на чемпионате России по лыжным гонкам

Лыжнице Анастасии Игнатьевой стало плохо после финиша командного спринта на чемпионате России в Малиновке.

Спортсменка, выступающая за сборную Ханты-Мансийского автономного округа-Югра, сразу после прохождения последнего этапа упала и на короткое время потеряла сознание. Медики привели лыжницу в сознание, после чего увели ее в боксы. Госпитализация Игнатьевой не потребовалась.

Командный спринт классическим стилем на чемпионате России по лыжным гонкам выиграли Мария Истомина и Вероника Степанова из Архангельской области. Сборная ХМАО-Югры с Игнатьевой и Анастасией Кирилловой в составе стала 14-й.

Чемпионат России по лыжным гонкам проходит с 15 по 25 марта в Центре лыжного спорта «Малиновка» в Устьянском округе (Архангельская область).