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21 марта, 20:20

Истомина выразила недовольство своими результатами на чемпионате России

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Лыжница Мария Истомина прокомментировала свои результаты на чемпионате России в Малиновке.

В среду, 20 марта, 27-летняя спортсменка стала победительницей командного спринта классическим стилем. Истомина выступала вместе с олимпийской чемпионкой Вероникой Степановой.

«Своими результатами я совсем недовольна, и форма, наверное, худшая в сезоне. В этом сезоне я не была в хорошей форме ни на одном старте, мы с тренером старались подойти именно к чемпионату России, но что-то пошло не так. Где-то либо перебрали с нагрузками, либо недобрали. До конца чемпионата планирую пробежать все гонки, но буду смотреть по состоянию», цитирует Истомину ТАСС.

Чемпионат России по лыжным гонкам проходит с 15 по 25 марта в Центре лыжного спорта «Малиновка» в Устьянском округе (Архангельская область).

Источник: ТАСС
Мария Истомина
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