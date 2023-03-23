Лыжные гонки
Чемпионат России
Новости
Статьи
Главная
Лыжные гонки
Чемпионат России

Сегодня, 12:31

Большунов и Непряева не примут участие в эстафете на чемпионате России

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что Александр Большунов, Наталья Непряева и Александр Терентьев не примут участие в эстафете на чемпионате России.

«К сожалению, Александр Терентьев и Наталья Непряева заболели, поэтому на чемпионате России они больше не выступят. Большунов тоже пропустит эстафету, но он проходит подготовку к полтиннику», — приводит слова Бородавко ТАСС.

Эстафетные гонки пройдут в пятницу, 24 марта. Чемпионат России по лыжным гонкам завершается 26 марта.

Источник: https://tass.ru/sport/17347951
Александр Большунов
Наталья Непряева
Юрий Бородавко
0
Читайте также
Сборную России в 4 утра разбудили допинг-офицеры. Так можно?
Организаторы Игр в Париже отказались от кондиционеров ради экологии. Выживут самые стойкие
Херш подтвердил «Известиям» подлинность публикации о роли Шольца в диверсиях на СП
ВС России уничтожили в районе Одессы два ангара с оружием и техникой ВСУ
Банк России возобновил публикацию данных по международным резервам
Власти сообщили о разрушении объекта инфраструктуры в Житомирской области
Популярное видео
Интервью Александра Большунова
Большунов против Клэбо — кто прав?
Сколько золота возьмет Большунов на чемпионате мира?
Финишная разборка на Югорском марафоне
Губерниев: "Мы очень нежно общаемся с Вяльбе"
Прав ли Устюгов, напав на Клебо?
Вяльбе - о кнуте и прянике
Никита Крюков: "Задача на сезон - победить в Кубке мира"
Александр Легков: "Мне есть чему поучиться у спринтеров"
Петухов: "Ставка была на чемпионат мира"
Крюков: "Я больше рад за Петухова!"
Крюков: "Нортуг меня похвалил"
Легков покинул остров невезения
Легков оштрафован, но шансы сохраняет
"Тур де Ски". Четверо россиян в десятке сильнейших
Легков почти догнал Нортуга!
Вылегжанин выиграл этап "Тур де Ски"
Легков стал третьим в "Тур де Ски"
Вылегжанин едва не догнал Нортуга!
Медальный день в Куусамо
Никита Крюков - победитель этапа Кубка мира!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Крянин считает лыжный командный спринт подходящей дистанцией для биатлонистов
Новости
RSS RSS
Все новости