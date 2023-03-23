Пантрина: «Четыре медали в четырех гонках — это программа-максимум»

Российская лыжница Елизавета Пантрина поделилась мнением о своем выступлении на чемпионате России в Тюмени.

«Четыре медали в четырех гонках — это программа-максимум. У меня вообще так складывается, что на каждом старте я выхожу и показываю все, на что я способна. Рассчитывала ли на такой сезон? Скорее, рассчитывал тренер. Весь план подготовки выстроен сейчас несколько иначе, чем это было в юниорском возрасте. Год назад я попала в основную команду, в группу Егора Владимировича, и сейчас очень довольна, что весь сезон проходит так ровно. Я не всегда в призах, но всегда где-то рядом. В Тюмени так вообще довольна собой», — приводит RT слова Пантриной.

Чемпионат России по лыжным гонкам в Тюмени проходит с 18 по 26 марта.