Крянин считает лыжный командный спринт подходящей дистанцией для биатлонистов

Главный тренер сборной Югры Сергей Крянин подвел итоги командного спринта на чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени.

«Конечно, мы надеялись на хороший результат в женском командном спринте. Алена — очень хороший дистанционщик, а ее биатлонная подготовка хорошо подходит под спринтерскую эстафету с коротким кругом и тремя ускорениями. Девчонки хорошо отработали всю дистанцию. Спасибо Кате Носковой, что биатлонистка проявила желание и подключилась к нашей команде. Это привело к результату с медалями. Мы все довольны и поздравляем весь наш лыжный и биатлонный ханты-мансийский спорт. Для биатлонистов это очень подходящая дисциплина, потому что они это планомерно тренируют, поэтому Катя чувствовала себя в комфортной среде», — приводит слова Крянина Metaratings.ru.

Также он рассказал о планах Сергея Устюгова.

«Сергей Устюгов планирует выступить на 50 км свободным стилем, поэтому пропустил эту гонку. В своей подготовке он решил сосредоточиться на длинной дистанции», — добавил тренер.

Команда ХМАО-ЮГРЫ в составе Алены Перевозчиковой и Екатерины Носковой заняла второе место в командном спринте. Победу одержала первая сборная Тюменской области, которую представляли Екатерина Смирнова и Елизавета Пантрина. Третьими стали Ольга Царева и Юлия Ступак из сборной Республики Коми.