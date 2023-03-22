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Сегодня, 16:16

Крянин считает лыжный командный спринт подходящей дистанцией для биатлонистов

Алина Савинова
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Главный тренер сборной Югры Сергей Крянин подвел итоги командного спринта на чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени.

«Конечно, мы надеялись на хороший результат в женском командном спринте. Алена — очень хороший дистанционщик, а ее биатлонная подготовка хорошо подходит под спринтерскую эстафету с коротким кругом и тремя ускорениями. Девчонки хорошо отработали всю дистанцию. Спасибо Кате Носковой, что биатлонистка проявила желание и подключилась к нашей команде. Это привело к результату с медалями. Мы все довольны и поздравляем весь наш лыжный и биатлонный ханты-мансийский спорт. Для биатлонистов это очень подходящая дисциплина, потому что они это планомерно тренируют, поэтому Катя чувствовала себя в комфортной среде», — приводит слова Крянина Metaratings.ru.

Также он рассказал о планах Сергея Устюгова.

«Сергей Устюгов планирует выступить на 50 км свободным стилем, поэтому пропустил эту гонку. В своей подготовке он решил сосредоточиться на длинной дистанции», — добавил тренер.

Команда ХМАО-ЮГРЫ в составе Алены Перевозчиковой и Екатерины Носковой заняла второе место в командном спринте. Победу одержала первая сборная Тюменской области, которую представляли Екатерина Смирнова и Елизавета Пантрина. Третьими стали Ольга Царева и Юлия Ступак из сборной Республики Коми.

Источник: https://metaratings.ru/news/kryanin-dlya-biatlonistov-lyzhnyi-komandnyi-sprint-ochen-podkhodyashaya-disciplina-237434/
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