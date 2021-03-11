«Спартак» и Загитова уже не те? Большунов и Клебо рвут по рейтингам и футбол, и фигурное катание

В борьбе за статус зимнего вида спорта номер один в России — новый претендент

Пока Большунов и Клебо разбирались между собой в 50-километровой гонке в Оберстдорфе, шла еще одна борьба, более глобальная, в которой и россиянин, и норвежец, удивительное дело, были по одну сторону баррикад. Борьба с фигуристками Аленой Косторной и Алиной Загитовой, российскими биатлонистами и футбольными клубами — за аудиторию и популярность.

И в этой схватке Большунов, а вместе с ним и лыжные гонки, выстоял и победил. По крайней мере, на прошедшей неделе. Пожалуй, впервые за много лет в спортивных телетрансляциях в России произошло нечто историческое — лыжи завоевали первое место в топе спортивных программ за неделю, обогнав биатлон, «Ледниковый период» и «Спартак». А еще пару лет назад этот вид спорта вообще не показывали по общедоступным каналам, еще год назад Первый спешно отменял лыжные трансляции из-за их неликвидности. И вот уже ставший культовым 50-километровый марафон — главное, что интересует россиян в спорте.

Строго говоря, лыжи уже выигрывали недельные рейтинги — например, в новогодние праздники, когда, кроме «Тур де Ски», ничего не показывали. Но в такой мощной компании это происходит впервые за последнее время. По подсчетам агентства Mediascope, на неделе с 1 по 7 марта топ-10 спортивных передач выглядел следующим образом.

Рейтинг спортивных телетрансляций. Данные агентства Mediascope.

Фигуристы проиграли

Ключевой столбец в данной таблице — именно рейтинг, так как это процент от всех российских домохозяйств. Доля — от включенных в данный момент у людей телевизоров. Mediascope не считает гала-концерт «Ледникового периода» спортивной передачей, но здесь мы позволим себе не согласиться с уважаемыми медиаисследователями. В шоу приняли участие представители сборной России на чемпионате мира во всех видах, Алина Загитова и Евгения Медведева. Конечно, это именно спортивное шоу, намного спортивнее, чем было осенью. Рейтинг гала-шоу — 1,7%, таким образом, это третье место в десятке.

Больших соревнований по фигурному катанию на прошедшей неделе не было, но «Ледниковый период» всю осень рвал рейтинги и был в общефедеральном топе передач. В этот раз — объяснимое проседание. Начинался он в 22:00, шел два с половиной часа, да и не было такой артподготовки, как к самому сезону, — в виде приглашения Алины Загитовой и неизбежного обсуждения этого кандидата на вакансию. В этот раз многие в принципе не знали, что шоу будет.

Что еще бросается в глаза? Лыж и биатлона уже практически поровну. Понятно, что в одном случае это главный турнир за два года, в другом — обычный этап Кубка мира. Но все равно явление беспрецедентное. Чтобы доказать это, берем цифры двухлетней давности, когда чемпионат мира в Зефельде закончился для нас восемью медалями, и тоже было горячо. Тогда самой рейтинговой гонкой тоже был мужской марафон, но его смотрело лишь 1,1% населения. То есть прирост — ровно в два раза. Выше лыж тогда оказались чемпионаты России и Испании по футболу, а также новости. Теперь испанцы и все европейцы с их Лигой чемпионов отправлены на сиесту, «Спартак» и «Краснодар» болтаются на девятом месте.

Наконец, на общем фоне лыжи пока далековато от лидеров отечественного телеэфира. Среди всех передач лыжи заняли 43-е место — но это уже неплохо! Соседство с новостями, «Вечерним Ургантом» и поисками жены с ребенком по меркам русского ТВ — сила.

Рейтинг телетрансляций. Данные агентства Mediascope.

За счет чего лыжи стали первыми?

Вряд ли это объясняется одним лишь присутствием в эфире комментаторов Дмитрия Губерниева и Александра Легкова. Фронтменами здесь были два гения — Йоханнес Клебо и Александр Большунов. Их противостояние — пожалуй, лучшее, что сейчас есть в зимнем спорте. Оно жесткое, принципиальное и при этом достаточно уважительное — на уровне приглашений на свадьбу и отзывов апелляций.

Эффект от победы Большунова в скиатлоне оказался даже выше, чем собрание всех российских звезд от фигуристов до Ольги Бузовой в субботний вечер на Первом канале. СМИ раскрутили эту победу — и там было что раскручивать: Саша скинул шестерых «рюкзаков» и идеально уложился в бессмертный канон «наш против всех». Все те, кто пишет о спорте и видел статистику, знают, что он самый смотрибельный в России. Если в США давно привыкли вариться в своем котле североамериканских лиг, то нам нужно противостояние с кем-то. Именно поэтому под большим вопросом статус хоккея: игры сборной России, конечно, соберут больше, чем лыжники. Но у КХЛ теперь есть очень серьезный конкурент.

Вскоре лыжным гонкам тоже придется решать дилемму — расширяться ли до аудитории шоу-бизнеса или оставаться в спортивном анклаве. Трансляция со свадьбы Большунова с приездом Клебо (желательно на лыжах) будет способна конкурировать с «Пусть говорят». Дмитрий Губерниев через пару лет обязательно будет в курсе, у какой из лыжниц самая красивая попа. Нужно ли это лыжам и обладательницам поп — вопрос риторический.