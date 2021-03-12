Дуэль Клебо и Большунова круче соперничества Месси и Роналду. И с этим не поспоришь

Норвежские СМИ смакуют битву норвежца и россиянина, называя ее «настоящим подарком для лыжного спорта».

После прошедшего чемпионата мира в немецком Оберстдорфе градус борьбы между Йоханнесом Клебо и Александром Большуновым вырос до максимального. Хотя оба дружески отзываются друг о друге, а Большунов даже пригласил норвежца к себе на свадьбу.

Каждая эпоха рождает своих героев и проигравших. Еще до недавних пор футбольное противостояние Криштиану Роналду и Лионеля Месси было на первых полосах во всех СМИ. После отъезда португальца в Италию о дуэли начали говорить меньше, а сейчас вспоминают разве что в контексте заочного спора в гонке лучших бомбардиров в истории футбола. На клубном уровне и «Барселона», и «Ювентус» барахлят в Европе, а внутренние успехи клубов особого интереса и не вызывают. Другое дело — разборки в лыжных гонках, где появились два мощных гегемона, способных надолго захватить лидерство и делить золотые медали между собой. Что важнее всего, делают это они в очных разборках, чего практически не увидишь в футболе.

Новая большая дуэль

Норвежское издание Aftenposten, подводя итоги лыжного чемпионата мира в Оберстдорфе, пообещало, что нас ждет «новая большая дуэль». Если быть точнее, началась она не сегодня, и даже не на ЧМ-2021, а еще на Олимпиаде-2018. В Пхенчане Большунов проиграл Клебо, но разве можно считать проигрышем три «серебра» и «бронзу» самого престижного турнира?

« То, что сейчас одновременно выступают Клебо и Большунов, — настоящая находка для лыжного спорта. — Им всего лишь по 24 года, и впереди нас всех ждет много захватывающих дуэлей в их исполнении», — считает эксперт NRK Торгейр Бьерн.

По мнению Бьерна, это уже сейчас круче, чем было в «нулевых», когда на трассе одновременно появлялись еще один знаменитый норвежец Петтер Нортуг и швед Маркус Хельнер. Теперь все выходит на другой уровень, ведь соперником скандинава становится лыжник из «восточного блока».

« Дуэль Нортуг — Хельнер — это была настоящая война, сопровождавшаяся трештоком в СМИ, особенно со стороны норвежца. И это позволило поднять интерес к лыжам в целом. Противостояние Клебо и Большунова по своему накалу уже приближается к той битве. А вот то, что случилось на финише марафона, — это взрыв, в каждом норвежском доме обсуждал их разборки. А впереди явно нас ждет все самое интересное», — отметил Бьерн.

Сравнения Большунова со Смирновым неизбежны

Большунова уже начали сравнивать с советским и казахстанским лыжником Владимиром Смирновым, который единственную золотую олимпийскую медаль добыл как раз на норвежской земле в Лиллехаммере-1994, причем именно в марафоне. Смирнов так полюбился норвежцам, что его начали называть «Смирре наша».

« Смирнов был очень веселым и общительным парнем, а наш народ таких любит. Кадры Смирнова с маленькой дочерью после гонки — это вообще класс. Такой же и Большунов. Жаль, что из-за языкового барьера норвежский зритель еще до конца этого не понял. У него все впереди, и противостояние с Клебо обязано этому помочь», — отметил Бьерн.

По мнению эксперта телеканала TV2 Петтера Скинстада, сейчас началась новая серия из полнометражного фильма о борьбе норвежцев и лыжников из Восточной Европы. Причем Клебо и Большунов подхватили ее почти сразу после завершения предыдущей.

« Как создается интрига в лыжном спорте? Задача состоит в том, чтобы найти двух «монстров», которые очень сильно превосходят всех на лыжне. Такие феномены случаются очень редко. В некотором смысле дуэль Большунова и Клебо — это как битва Нортуга против Нортуга. Что-то похожее в последний раз было в начале «десятых» в женских лыжах, когда на трассе одновременно появлялись Марит Бьорген и Юстина Ковальчик», — отметил Скинстад.

До конца сезона — лишь две гонки. И это расстраивает

Как это часто бывает, только все вошли в азарт, сразу приходится закругляться. Из-за пандемии отменен норвежский этап в Лиллехаммере, который и должен был стать финалом сезона. Приходится довольствоваться малым, и увидеть только две дуэли Клебо и Большунова на этапе Кубка мира в швейцарском Энгадине на этих выходных. Самое интересное, что в конце, — опять «полтинник», только в этот раз не «классикой», а «коньком» и в формате гонки преследования после субботней «разделки».