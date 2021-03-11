«Наверняка апелляция не была инициативой Клебо». Что думают в сборной России об отказе норвежца от судебных тяжб

Тренер сборной России Егор Сорин — о благородном поступке норвежца Клебо, решившего отказаться от судебной борьбы за золотую медаль.

Лыжный марафон чемпионата мира в Оберстдорфе, наконец, финишировал — причем не только непосредственно на лыжне, но и виртуально. Норвежская лыжная ассоциация отозвала иск против решения жюри о дисквалификации Йоханнеса Клебо. Теперь результаты окончательны: чемпионом мира стал тоже норвежец Эмиль Иверсен, а россиянин Александр Большунов — серебряным призером. Причем остановить суды попросил сам Клебо. Норвежец решил, что хочет выигрывать медали на лыжне, а не в залах заседаний.

— По-прежнему считаю, что я не сделал ничего плохого, — написал Клебо. — Но я не хочу возвращаться к этому инциденту — независимо от того, могу я выиграть суд или нет. Я хочу сказать стоп и делаю это сейчас. Я уведомил федерацию о своем решении. Также хочу, чтобы Эмиля Иверсена почитали как настоящего победителя марафона. Он очень хороший друг. Он заслуживает настоящей признательности — и хорошей вечеринки. И я с нетерпением жду новой встречи с Большуновым. Хочу его поздравить с серебром. Мы будем соревноваться еще много лет. И здорово, что у нас с ним хорошие отношения.

Большунов не просил подавать протест

— Как в сборной России восприняли поступок Клебо? — вопрос тренеру Егору Сорину.

— Никто это даже особо не обсуждал. Ну, прошла новость — и прошла. Мы были уверены, что в любом случае прежнее решение останется в силе. Там было за что дисквалифицировать. Ну, а то, что подали апелляцию, — норвежцы не были бы норвежцами, если бы не попытались это оспорить.

— Как вы думаете, почему Клебо все-таки попросил эту апелляцию отозвать?

— Он поступил правильно. Уверен, изначально подача апелляции не была его инициативой. Точно так же, как у нас, — не Саша Большунов просил подавать протест. Если б никто не подал этот протест, он сам не стал бы поднимать шум. Спортсмены борются на лыжне, а дальше уже начинается работа представителей команд. Мы сделали то, что должны были, то же самое — и норвежцы. У них своя позиция, у нас — своя. Но спортсменам, как правило, это не нужно. Клебо — сильный лыжник, знает, что у него все еще впереди. И я с ним абсолютно согласен, что лучше получать эмоции сразу на награждении, а не спустя несколько дней.

— Изменения в правилах назрели? Как сделать так, чтобы избежать такого количества споров?

— Конечно, назрели. Но если бы была возможность прописать правила четче, наверное, так бы уже давно сделали. Я вот сам до конца не пойму, что можно предложить. Всегда прав тот, кто впереди? Сейчас так и есть, но есть ведь и так называемый кроссинг (когда спортсмен двигается к финишу не по кратчайшей траектории. — Прим. «СЭ»). Если сравнить ситуации Мяки — Большунов и Большунов — Клебо, то это две разные вещи. У Мяки был реальный кроссинг, когда он прижимал Сашу и допустил два контакта с лыжами Большунова.

Не противник переходов между группами, если все по-человечески

— Впереди — финал Кубка мира в швейцарском Энгадине...

— Да, мы уже тут и наслаждаемся солнцем. Здесь, в отличие от Оберстдорфа, еще и прохладно, температура минусовая. В Энгадине лыжня почти всегда в идеальном состоянии. Это, наверное, одна из лучших трасс на Кубке мира в плане подготовки.

— Елена Вяльбе сказала, что Христина Мацокина уходит из вашей группы в группу Крамера. Почему приняли такое решение?

— Инициатива исходила от меня. Христина уже три года тренировалась у нас, и сейчас в олимпийский год ей пора сменить молодежный состав на более взрослый. Это может пойти на пользу даже в психологическом плане. Смена обстановки, смена группы — это как встряска, чтобы сделать еще один шаг вперед. Тем более, что она уже достаточно самостоятельный спортсмен, многое знает, хорошо чувствует свой организм. В принципе, изначально у нас и был такой принцип, что я работаю с молодыми спортсменами несколько сезонов и передаю их дальше. Я вообще не противник переходов между группами, если все делается по-человечески.

— Да, но у вас в группе теперь есть Татьяна Сорина, ваша супруга, которая по уровню явно выше молодежной сборной...

— Татьяна все-таки — отдельный случай. Она всегда больше всех тренируется, больше всех работает. А с Христиной это было наше совместное решение. Тем более, я остаюсь ее личным тренером, то есть в любом случае буду помогать.