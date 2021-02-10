Схватка Загитовой и Медведевой порвала рейтинги. Кубок Первого канала продолжится в формате Россия vs остальной мир

Организаторы рапортуют об успехе, несмотря на некоторые организационные вопросы.

Эксперименты часто заканчиваются неудачно. Первый блин комом, лиха беда начало и так далее. Кубок Первого канала — явно не про это. Вчера агентство Mediascope опубликовало результаты замеров популярности телепередач на неделе с 1 по 7 февраля. Пока известны только данные по Москве, российские цифры появятся в ближайшее время. Но тенденции уже можно увидеть.

Кубок Первого канала оказался сверхрейтинговым. Произвольная программа заняла 4-е место среди всех программ с рейтингом 4,5% и долей 13,6%, уступив только сериалу «Склифосовский» и двум новостным передачам. Прыжковый турнир, который показывали вечером в пятницу, стал восьмым. В топ-30 еще пять видов программы, а произвольная программа пар стала девятой. Даже у чемпионата России показатели были почти в два раза ниже. Правда, чемпионат проходил в Челябинске в часовом поясе Мск + 2 часа. Кубок Первого канала специально подвинули ближе к вечеру, чтобы он шел в прайм-тайм. И кажется, эта тактика сработала, как и афиша Загитова vs Медведева. Это видно и по топу Яндекса, и по нашей внутренней статистике прочтений.

Первый канал, конечно, выпустил победную реляцию в виде сюжета в новостях, где рассказал об охвате в 30 миллионов зрителей, сравнимом с Олимпийскими играми, и большой резонанс за рубежом. Возможно, среди миллионов посмотревших за границей была американская актриса Шэрон Стоун, которая у себя в Instagram даже репостнула видео с кантилевером Александры Трусовой.

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В следующем году будет важный рубикон — Олимпиада, после которой интерес к фигурному катанию с большой долей вероятности может снизиться. Накал международных страстей уж точно будет другим, а там подъедут и очень рискованные вопросы изменения правил. При этом телевизионщики не стали обострять ситуацию и не упомянули о смене правил прямо перед началом турнира, чем была открыто недовольна Евгения Медведева, посчитавшая, что состав «Красной машины» у женщин был сильнее.

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Судя по настроению репортажа на Первом, телеканал нацелился сохранить турнир и планирует в следующем году столкнуть лбами уже сборную России и мира. Приезд в Москву состава типа Ханю, Чен, Чжоу, Грассль/Кихира, Сакамото, Теннелл, Лью с китайскими парами (а может, и Савченко с Массо?), а также танцорами Пападакис и Сизероном и американцами Чок/Бэйтс и Хаббелл/Донохью будет огромным событием. Так что настрой организаторов радует.

Что говорят фигуристы?

Пожалуй, Медведева осталась единственной фигуристкой, которая открыто покритиковала турнир. Макар Игнатов добавил, что хорошо было бы сделать прыжковый турнир динамичным. Но в целом впечатления участников однозначно положительные. Впрочем, было бы странно, если бы люди с нашивками Первого на груди нелестно отзывались о турнире одного из главных партнеров федерации.

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Евгений Плющенко мимоходом сказал про жеребьевку, но в целом похвалил организаторов за турнир:

— Спасибо Федерации фигурного катания России (ФФККР) за интересныи? формат соревновании?! Рад, что в прыжковом турнире хрупкие девочки победили мальчиков! Рад, что Саша была лучшеи? среди девочек в нашеи? команде! Для нас всех это был exotic experience (экзотический опыт. — Прим. «СЭ»), но нам было интересно! Спасибо Первому каналу за такои? насыщенныи? и увлекательныи? турнир! Будет здорово, если он станет ежегодным! Будет намного интереснее и непредсказуемеи?, если будет в следующий раз традиционная жеребьевка! Все как в настоящем спорте!

Анна Щербакова того же мнения:

— Для меня это был первый опыт командных соревнований. Я старалась поддерживать ребят, придавать им сил, при этом, выходя на лед, я получала эту энергию в многократном размере обратно. Это также была возможность узнать всех поближе и почувствовать настоящий командный дух! Теперь всегда буду болеть и еще больше переживать за ребят на всех соревнованиях. За это отдельное спасибо нашему капитану Алине Загитовой и Алексею Ягудину. Вы делали все, чтобы подбодрить, поддержать и зарядить на победу нашу «Красную машину»!

О своих положительных впечатлениях рассказывали и главные звезды турнира Марк Кондратюк и Камила Валиева. В общем, продолжать точно надо.

Что дальше?

Но теперь фигурному сообществу придется возвращаться из мира загитовско-медведевского противостояния к более актуальным сюжетам. Если опустить обильный календарь российских соревнований со стартами типа «Февральская вьюга» и «Ледовые валентинки», то следующий крупный турнир также пройдет в «Мегаспорте» — это будет финал Кубка России 27 февраля — 2 марта. Именно он решит судьбу путевок на чемпионат мира, за которые будет страшная бойня. При всей сплоченности команд и взаимных комплиментах понятно, что отцеплять кого-то придется, и это будут люди, которые точно могут пригодиться на чемпионате мира.

У мужчин и вовсе разыгрывается одно место — первое взял на чемпионате России Коляда, а за второе борется толпа фигуристов, среди которых Алиев, Кондратюк, Игнатов, Мозалев, Семененко, Самарин. В ситуации обилия вариантов и плотности результатов трудно отделаться от мысли, что именно федерация может сделать решающий выбор. Ведь перед мужчинами задача вернуть третью квоту к Олимпийским играм, а кто в данном случае надежнее? Вроде бы есть чемпион Европы с опытом Пхенчхана Алиев. Он надежен, но потолок его результатов сейчас заметно ниже, чем в случае выступления выше головы Мозалева, Игнатова и даже Кондратюка. Нелегкая дилемма перед чемпионатом мира — поощрить стагнирующую стабильность или непредсказуемую новизну.

У женщин на кону два билета в Стокгольм, а фаворита три — Трусова, Туктамышева и Косторная. Но, учитывая форму двух последних фигуристок, такие люди, как Нугуманова или Цибинова, тоже могут зацепиться за бронзу. Другое дело, опять же, допустят ли такое судьи. О форме Косторной известно мало — если Трусова выглядит очевидным фаворитом, то в борьбе на выживание двух переболевших коронавирусом фигуристок прогнозы делать сложно. Разве что можно сказать, что к Алене отношение судейского корпуса все же исторически лояльнее.

У пар и танцев не меньше сложностей. В танцах наш лучший дуэт Синицина/Кацалапов пропускает старт за стартом — и такими темпами может остаться без чемпионата мира. А желающих много. В очереди за отобравшимися Степановой и Букиным стоят Загорски/Гуррейро, Худайбердиева/Базин, Морозова/Багин и Скопцова/Алешин. Все они при определенных обстоятельствах могут оказаться в Швеции.

А у пар есть чемпионы России Тарасова/Морозов, в которых, кажется, поверили наверху — но за ними две пары Тамары Москвиной Бойкова/Козловский и Мишина/Галлямов, а также главные акробаты русской фигурки Павлюченко/Ходыкин.

Все это накладывается на тот факт, что отбор в сборную каждый второй год вызывает большие споры и разбирательства. Что, наверное, логично в условиях высокой конкуренции. Приземление обратно из мира шоу в реальность может оказаться жестким.