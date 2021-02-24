Спринт по классике. Будет ли у России медаль в первой же гонке ЧМ-2021?

Ставка нашей сборной — Большунов и Ретивых, но фаворит все равно Клебо

Классический спринт — первая гонка чемпионата мира в солнечном Оберстдорфе. Если, конечно, не считать квалификации для лыжников из стран с низким рейтингом, которая прошла в среду. В любом случае первые два комплекта медалей будут разыграны лучшими спринтерами планеты, и у нашей сборной есть теоретические шансы открыть счет медалям уже на старте чемпионата. Другой вопрос, что в условиях аномальной жары, из-за которой старты пришлось сдвигать на более ранее время, нужна не только идеальная форма, но и удача. А даже по поводу формы у россиян могут возникнуть нюансы — многие наши лидеры накануне чемпионата мира испытывали проблемы со здоровьем.

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World Championships, here we come ?#fiscrosscountry pic.twitter.com/e0wCA9epso — FIS Cross-Country (@FISCrossCountry) February 22, 2021

Норвежский и шведский подиумы

Норвежец Йоханнес Клебо выиграл последние пять из шести классических спринтов, в которых участвовал. Шведка Линн Сван — четыре из пяти. После такой информации вопросы о фаворитах должны отпасть сами собой. Чисто теоретически мы вообще можем получить чисто норвежский подиум у мужчин (также очень сильны Пол Голберг и Эрик Вальнес) и чисто шведский подиум у женщин (круты Йонна Сундлинг и Майя Дальквист). Но мы будем надеяться, что россиянам все же удастся втиснуться в разборки скандинавов. Никто не знает, в какой форме Клебо после своего ковидного заточения. А Сван во время кубкового этапа в Фалуне угодила в скандал с блокировкой норвежки Лотты Венг, и вполне может ожидать ответной любезности в Оберстдорфе.

В том, что на чемпионате мира будут завалы и разборки, кто кого подрезал, сомневаться не приходится ни минуты. У российских лыжников тоже большой опыт по этой части, хотя, конечно, хотелось бы чистых и уверенных побед. Безусловно, наша главная ставка в мужском спринте — это Александр Большунов. Однажды на этапе Кубка мира он выиграл классический спринт у самого Клебо — в знаменитой гонке в Руке, когда Йоханнес заранее начал праздновать победу, а Александр наказал норвежца за самоуверенность. Однако Клебо извлек уроки из той истории, а Большунов сейчас может оказаться не в лучших кондициях — накануне чемпионата мира он немного приболел.

Задача-минимум — шестерка

Глеб Ретивых на прошлом чемпионате мира на пару с Большуновым стал серебряным призером в классическом командном спринте, но все же основная специализация Глеба — коньковый спринт. В классике даже попадание в финал станет для Ретивых серьезным успехом. А вот результат Сергея Устюгова абсолютно непредсказуем. Двукратный чемпион мира долго восстанавливался от коронавируса, а уже в Оберстдорфе неудачно упал на тренировке. До последнего существовала вероятность, что Устюгов не выйдет на спринт, однако решено было рискнуть, ведь именно ради этой дисциплины Сергей ехал на чемпионат — его участие в дистанционных гонках и эстафете под огромным вопросом. Однако прогнозировать, на что способен Устюгов в четверг, совершенно невозможно.

Четвертый российский участник мужского спринта — Александр Терентьев — недавно феерил на юниорском чемпионате мира, но в Оберстдорфе он скорее ради опыта. Вряд ли наш юниор сейчас способен дать бой лучшим из норвежцев, а также французам, которые тоже будут бороться за подиум. В общем, задача-минимум для Большунова и Ко — финал (непопадание в топ-6 никого из россиян — это точно провал). Подиум — сложная, но посильная задача. Золото — невероятный успех.

Recap ?of the mens final of todays Sprint C in Falun ??#fiscrosscountry pic.twitter.com/rnff5SXRaH — FIS Cross-Country (@FISCrossCountry) January 31, 2021

Чудо с большой буквы

Что касается женщин, то чисто теоретически оказать сопротивление шведкам могла бы Наталья Непряева, но накануне чемпионата мира она сломала руку, перенесла операцию и едва успела к старту Оберстдорфа. Однако в такой дисциплине, как классика, очень важна работа именно руками, так что даже финал будет для Натальи Чудом с большой буквы. Наша главная ставка — Юлия Ступак, но она скорее фаворитка второго плана, наряду с американкой Джесси Диггинс и словенкой Аннамарией Лампич. Татьяна Сорина, тоже испытавшая перед ЧМ проблемы со здоровьем, — темная лошадка. А главная задача Христины Мацокиной сейчас — набираться опыта. В общем, финал для россиянок реален, но любая медаль станет прыжком выше головы.

На всякий случай напомню регламент индивидуального спринта. Гонка состоит из квалификации с раздельным стартом и забегов с масс-стартом на выбывание. В квалификации гонщики стартуют с 15-секундными интервалами и по лучшему времени определяют 30 участников четвертьфиналов, которые по специальной схеме распределяются по пяти забегам (по шесть участников в каждом). Обычно победитель квалификации — это явный претендент как минимум на финал, но иногда лидеры пытаются беречь силы и порой становятся жертвами этой очень опасной игры. Также на трассе регулярно случаются завалы. Нарушителей правил дисквалифицируют, но пострадавшим от этого не легче — перебежать им уже никто не позволяет.

Задача для лыжников на стадии четвертьфинала- занять первые два места в своем забеге. Это дает право на прямой выход в полуфинал, независимо от времени прохождения дистанции. Еще два места в полуфиналах отдаются лаки-лузерам — финишировавшим в своих забегах на 3—4-м местах, но показавшим при этом наилучшее время по сравнению с коллегами из других забегов. 12 участников полуфинала распределяются по двум забегам по специальной схеме. Далее действуют те же правила, что в четвертьфинале. В финале выступают по два лучших гонщика из каждого полуфинала плюс два лаки-лузера. По итогам финального забега вручаются медали. Для уточнения мест, занятых лыжниками, часто используется фотофиниш.

Старт-лист квалификации

Мужчины

3. Йоханнес Клебо (Норвегия)

6. Глеб Ретивых (Россия)

7. Оскар Свенссон (Швеция)

8. Эмиль Иверсен (Норвегия)

9. Франческо де Фабиани (Италия)

11. Александр Терентьев (Россия)

13. Федерико Пеллегрино (Италия)

15. Йони Мяки (Финляндия)

16. Ришар Жюв (Франция)

18. Александр Большунов (Россия)

20. Эрик Вальнес (Норвегия)

23. Сергей Устюгов (Россия)

24. Люка Шанава (Франция)

25. Пол Голберг (Норвегия)

Женщины

3. Линн Сван (Швеция)

5. Христина Мацокина (Россия)

6. Татьяна Сорина (Россия)

9. Анамария Лампич (Словения)

10. Джесси Диггинс (США)

11. Йонна Сундлинг (Швеция)

14. Юлия Ступак (Россия)

16. Наталья Непряева (Россия)

17. Рози Бреннан (США)

19. Лотта Венг (Норвегия)

22. Тереза Беранова (Чехия)

23. Майя Дальквист (Швеция)

26. Тирил Венг (Норвегия)

27. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия)

Расписание чемпионата мира. Лыжные гонки

25 февраля, четверг

11.00 Индивидуальный спринт (К). Квалификация

13.30 Индивидуальный спринт (К). Финалы

27 февраля, суббота

13.45 Женщины. Скиатлон, 7,5+7,5 км

15.30 Мужчины. Скиатлон, 15+15 км

28 февраля, воскресенье

13.00 Командный спринт (С). Квалификация

15.00 Командный спринт (С). Финалы

2 марта, вторник

15.15 Женщины. Разделка, 10 км (С)

3 марта, среда

15.15 Мужчины. Разделка, 15 км (С)

4 марта, четверг

15.15 Женщины. Эстафета, 4х5 км

5 марта, пятница

15.15 Мужчины. Эстафета, 4х10 км

6 марта, суббота

14.30 Женщины. Марафон, 30 км (К)

7 марта, воскресенье

15.00 Мужчины. Марафон, 50 км (К)