Норвежские и шведские СМИ критикуют лидера лыжной сборной России за провал в «разделке» и отказ от общения в микст-зоне.

После норвежского хет-трика в коньковой гонке с раздельным стартом скандинавские СМИ, разумеется, уделяют основное внимание призерам. Восхищаются победителем Хансом Холунном, который после финиша воздел руку к небу, поблагодарив бога за удачу на фоне последних испытаний. Изумляются третьему результату юниора Харальда Амундсена, которого взяли на ЧМ только ради опыта. Тема провала фаворита «разделки» Александра Большунова идет фоном, но внезапное замедление россиянина на отрезке от 11,8 до 12,9 км вызывает недоумение у комментаторов и болельщиков. Как и неумение лидера Кубка мира проигрывать, странное для спортсмена топ-уровня.

«Возможно, он заблудился в лесу»

Dagbladet.

Россиянин лидировал в «разделке», но при прохождении отметки в 12,9 км он выглядел разбитым и сломленным, отставав на целых 18,5 секунды от лидировавшего на тот момент Амундсена. На отрезке в один километр Александр потерял более 22 секунд. «Что случилось с Большуновым между 11,8 км и 12,9 км — загадка. Возможно, он заблудился в лесу или упал, как это потом случилось с Амудсеном, — недоумевает комментатор NRK Торгейр Бьерн. — Его усталость была заметна невооруженным глазом. Но после такого количества гонок — это нормально. Он тоже человек, у которого есть физический предел».

В комментариях в соцсетях, разумеется, не обошлось и без хейта. Скандинавские болельщики пишут, что Большунов слишком слаб для чемпионата Норвегии и что на этот раз в его организме просто не было «чудо-препарата», который раньше позволял ему разрывать соперников на дистанции. А газета Aftenposten не удержалась, что бы не вспомнить, как Александр после победы на «Тур де ски» приглашал норвежцев гости в свою деревню, обещая угостить их настоящим русским самогоном. Теперь Большунова зовут в Норвегию — на празднование триумфа в «разделке» и дегустацию местной «домашней водки».

«Поражение — это не конец света»

Aftenposten.

Еще большей критике, чем результат Большунова, подверглось поведение Александра после финиша. Наш спортсмен, раздосадованный случившемся, отказался общаться со СМИ, обрушив на себя волну обвинений в непрофессионализме и неумении достойно проигрывать. Напомним, что в Оберстдорфе Большунова уже обвиняли в неэтичном поведении после командного спринта, когда Александр отказался поздравлять своего напарника Глеба Ретивых с бронзовой медалью. Гнев лидера сборной России вызвал тот факт, что он передал эстафету первым, а Ретивых пришел в финишу только третьим. К церемонии награждения Большунов уже совладал с нервами, но скандинавские СМИ просили прокомментировать его поведение даже чиновников FIS.

«Поговорив со своим тренером и девушкой, Большунов проследовал через микст-зону словно грозовая туча, вообще не отреагировав ни на какие вопросы, — отмечает по итогам «разделки» шведский Expressen. — Понятно, что он был разочарован, но разговаривать с журналистами — это его работа. Никто не умрет, если он скажет после гонки пару слов. Поражение — это не конец света, у всех бывают неудачные дни, и это не повод перекладывать свои негативные эмоции на других людей. Большой спортсмен должен уметь справляться с такими ситуациями».

Expressen.

Норвежское издание Dagbladet даже попросило объясниться по поводу поведения Большунова олимпийского чемпиона Александра Легкова, который работает в Оберстдорфе в качестве комментатора. «Он слишком хотел выиграть и не смог сдерживать негативные эмоции после поражения, — заявил Легков. — Он всегда так поступает, это его стиль. При этом такое поведение никак не отражается на популярности Большунова в России».

Ковидофобия Клебо

VG.

Однако необщительность Большунова — не единственный повод для тревоги накануне заключительных гонок чемпионата мира. Норвежский портал VG, например, сильно обеспокоен тем, как теперь будет вести себя звездный Йоханнес Клебо. Дело в том, что в Оберстдорфе среди лыжников и тренеров выявлен ряд положительных тестов на коронавирус. В итоге сборная Италии досрочно покинула чемпионата мира. Но вчера также стало известно и о ковиде в расположении норвежской команды. Прыгун с трамплина Халвор Эгнер Граннеруд сдал положительный тест и был изолирован от команды. Его болезнь проходит без симптомов, но есть риск, что Граннеруд — не единственная жертва вируса.

И здесь возникает серьезный момент с ковидофобией в команде по лыжным гонкам. Напомним, что норвежцы из-за боязни заражения пропустили почти все предновогодние этапы Кубка мира и многодневку «Тур де ски». А Йоханнес Клебо не выступал даже на некоторых внутренних стартах, запершись дома и заставив свою девушку перейти на удаленное обучение. Сейчас Клебо заявил VG, что очень обеспокоен происходящим в Оберстдорфе, но пока считает, что меры предосторожности достаточными. Однако никто не знает, как будет развиваться ситуация. И совсем не исключено, что надежды норвежцев на помощь со стороны Йоханнеса в мужской эстафете окажутся несостоятельными.