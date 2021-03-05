Большунов бежит первую эстафету после скандала в Лахти. Ждем его битвы с Клебо и Мяки

Сегодня на чемпионате мира самый рейтинговый вид лыжной программы — классическая мужская эстафета.

Конечно, главное воспоминание перед сегодняшней эстафетной гонкой — инцидент между Александром Большуновым и Йони Мяки 24 января этого года на этапе Кубка мира в Лахти. Последствия тех неспортивных событий аукаются их участникам до сих пор. Большунов получил штраф и строгое предупреждение от FIS, отец Мяки хейтит сборную России, российские болельщики хейтят Мяки, финская полиция целый месяц разбиралась, заводить ли на русского лыжника уголовное дело (ответ — нет). В общем, без контекста сейчас не обойтись, тем более что Александр и Йони снова побегут на одном этапе. А компанию им составит пятикратный чемпион мира Йоханнес Клебо — куда уж без него.

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Клебо отдыхал четыре дня

Наверняка перед Обестдорфом рассматривались варианты, как переместить не умеющего спокойно проигрывать Большунова на какой-то менее нервный этап. Но травмы Сергея Устюгова и Дениса Спицова лишили нашу сборную пространства для маневра. В итоге в финале эстафеты нас ждет уникальная встреча, которая, надеемся, на этот раз обойдется без привлечения полиции, FIS и патриотически настроенных граждан. И на первый план выйдут все-таки разговоры о лыжах. А поговорить там и правда есть о чем, учитывая странный провал Большунова на одном из 15 километров разделки, который ставит вопрос: сможет ли двужильный Александр на равных противостоять Клебо, который после командного спринта отдыхал четыре дня?

И здесь придется напомнить еще об одной неприятной для нас эстафете, когда на ЧМ-2019 на четвертом этапе прихватило бок у Сергея Устюгова, и тот не смог полноценно сражаться с Клебо, хотя мы так на это надеялись. Кстати, из того состава сборной России в заявке сейчас один Большунов. А норвежцы помимо Йоханнеса выставили еще Эмиля Иверсена. При этом такого авторитета, как Шюр Рете, который в Оберстдорфе стал шестым и в скиатлоне, и в разделке, решили не тревожить. Не говоря уже о Мартине Суннбю — ветеран фактически завершил карьеру в сборной. Однако обновленный состав норвежцев не стал менее звездным. Клебо и Ко — главные фавориты сегодняшнего старта и настоящая «дрим тим», как бы нам ни хотелось отдать эту роль России.

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Шансы России

По идее, наша команда при определенных условиях может попортить норвежцам кровь. Особенно если с ними приключится та же беда, что с женской сборной Швеции в эстафете в четверг. Впрочем, от подобного фиаско в лыжах не застрахован никто, потому в первую очередь будем думать о собственных раскладах. А они таковы, что тревогу вызывает уже первый этап. Алексей Червоткин в скиатлоне был только 18-м, и готовность к Оберстдорфу напарника Большунова по тренировкам — это огромный вопрос. Иван Якимушкин круто выступил на «Тур де Ски», но после этого ушел в тень. Артем Мальцев неплохо выглядел в разделке, но явно хуже своего нынешнего визави Ханса Холунна. Между тем единственный шанс для России на победу — держаться за норвежцами три этапа и передать эстафету Большунову одновременно с Клебо.

Это тоже не дает никаких гарантий, но так хотя бы появится шанс, которого точно не будет, если наше стартовое трио заработает к финальному отрезку полуминутное отставание. А ведь кроме норвежцев есть еще финны. Как показал результат эстафеты в Лахти, они совсем не мальчики для битья. Конечно, действия Мяки по блокированию Большунова в финишном коридоре можно считать очень спорными, но до финиша Йони на равных и без всяких хитростей бился с двумя российскими сборными. И нет никаких гарантий, что это не повторится сейчас, если Червоткин, Якимушкин и Мальцев не сбросят финнов на первых трех этапах. В общем, золото для России в нынешней ситуации — это подвиг, второе место — выступление в свою силу, бронза — оценка «три», непопадание на подиум — громкий провал.

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Регламент эстафеты. Эта командная контактная гонка состоит из четырех этапов, которые представители каждой команды проходят поочередно, сменяя друг друга. На чемпионате мира в состав команды входят только представители одной страны одного пола (смешанные эстафеты в лыжах пока есть только на юниорском уровне). У мужчин протяженность одного этапа составляет 10 км, что дает возможность стартовать на нем даже специалистам по спринту (тому же Йони Мяки). Команды уходят на трассу в формате масс-старта. Первые два этапа преодолеваются классическим стилем, заключительные два этапа — свободным. Передача эстафеты происходит только по окончании этапа в специальном коридоре.

Заявки команд

1. Норвегия (Пол Голберг, Эмиль Иверсен, Ханс Холунн, Йоханнес Клебо)

2. Россия (Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артем Мальцев, Александр Большунов)

3. Франция (Уго Лапалю, Морис Монифика, Клеман Паризе, Жиль Лапьер)

4. Финляндия (Ристоматти Хакола, Иво Нисканен, Пертту Хявяринен, Йони Мяки)

5. Швеция (Йохан Хэгшстрем, Оскар Свенссон, Йенс Берман, Виллиам Поромаа)

6. Германия (Йонас Доблер, Янош Брюггер, Лукас Бегль, Фридрих Мох)

7. Казахстан (Евгений Величко, Виталий Пухкало, Олжас Климин, Наиль Башмаков)

8. Швейцария (Беда Кле, Дарио Колонья, Джейсон Рюэш, Роман Фургер)

9. США (Давид Норрис, Скотт Паттерсон, Симеон Хэмилтон, Гус Шумахер)

10. Чехия (Михал Новак, Адам Филлнер, Петр Кноп, Ян Пехушек)

Расписание чемпионата мира. Лыжные гонки

5 марта, пятница

15.15 Мужчины. Эстафета, 4х10 км

6 марта, суббота

14.30 Женщины. Марафон, 30 км (к)

7 марта, воскресенье

15.00 Мужчины. Марафон, 50 км (к)