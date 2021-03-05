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Клебо против Большунова: финишная развязка в эстафете на ЧМ. Видео

17:31
Йоханнес Клебо обошел Александра Большунова в эстафете. Фото AFP
Йоханнес Клебо обошел Александра Большунова в эстафете. Фото AFP
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Сборная Норвегии 5 марта одержала победу в мужской эстафете на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.

Перед последним этапом гонки сборная Норвегии выигрывала у России 35 секунд. По ходу дистанции Александр Большунов догнал Йоханнеса Клебо, но уступил норвежцу в финишном створе. Третье место в эстафете заняли французы.

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Это третья медаль для мужской сборной России на турнире. Ранее Александр Большунов одержал победу в скиатлоне и вместе с Глебом Ретивых финишировал третьим в командом спринте. Еще одну медаль выиграла женская сборная, ставшая второй в эстафете.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта: расписание, трансляции, прогноз. Что нужно знать о соревнованиях в Оберстдорфе

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