Клебо против Большунова: финишная развязка в эстафете на ЧМ. Видео

Сборная Норвегии 5 марта одержала победу в мужской эстафете на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.

Перед последним этапом гонки сборная Норвегии выигрывала у России 35 секунд. По ходу дистанции Александр Большунов догнал Йоханнеса Клебо, но уступил норвежцу в финишном створе. Третье место в эстафете заняли французы.

Финиш, который заставил понервничать всех болельщиков ?



Большунов и Клебо зарубились за золото в концовке эстафеты на ЧМ ??



В итоге у наших — второе место, но это все равно было невероятно ? pic.twitter.com/0IDCnCBnBB — Матч ТВ (@MatchTV) March 5, 2021

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Это третья медаль для мужской сборной России на турнире. Ранее Александр Большунов одержал победу в скиатлоне и вместе с Глебом Ретивых финишировал третьим в командом спринте. Еще одну медаль выиграла женская сборная, ставшая второй в эстафете.

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