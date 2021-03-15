Олимпийская чемпионка Анфиса Резцова рассуждает об успехах в лыжах и проблемах в биатлоне.

Хотя биатлон и лыжные гонки — во многом смежные дисциплины, до сих пор только одному спортсмену удалось выиграть олимпийское золото в обоих видах спорта. Это Анфиса Резцова, которая после успеха с лыжниками в Калгари поехала на две Олимпиады как биатлонистка и взяла еще два титула. Сейчас Резцова много ездит по соревнованиям в качестве почетного гостя и старается поддерживать связь как с лыжами, так и с биатлоном. На прошедших выходных Анфису Анатольевну можно было встретить в Казани на лыжном марафоне. После нескольких скандальных интервью знаменитая спортсменка стала осторожнее, но все равно продолжает оставаться одним из самых ярких спикеров нашего спорта.

В Яхроме 50 километров — там победитель уезжал на новом авто

— Какие у вас впечатления от казанского марафона?

— Мы с судьями перед стартом гонки прокатились по трассе. Условия очень хорошие. В Татарстане я не в первый раз, встречают здесь очень тепло, фотографируются, просят автографы. Очень приятно такое внимание. Во многих регионах проводят марафоны. У нас в Подмосковье несколько стартов организуют, в Екатеринбурге хороший марафон, во Владимире я была две недели назад на соревнованиях памяти Алексея Прокуророва. Евгений Дементьев там бежал и удивил меня своей спортивной формой.

— Интересно приезжать на подобные соревнования профессионалам?

— Вполне. Тот же Дементьев сейчас закончил с профессиональным спортом, но участие в марафонах для него — отличная возможность получить соревновательный опыт. Однако в разных регионах разная ситуация. Кто-то может выставить хорошие призовые и привлечь именитых спортсменов, кто-то нет. Я помню, бежала 50 километров в Яхроме. Там были спонсоры, которые выставляли на гонку машину, и победитель уезжал на новом авто. Вот это мотивация! Сейчас я не слышу про гонки с хорошими призовыми, по крайней мере, в Казани это не слишком серьезные деньги.

— Когда бежишь 50 километров, как правильно распределить силы по дистанции?

— Марафонцы знают, как это делать, но для меня это загадка. Я бежала 50 километров один раз в жизни, и распределить силы у меня не получилось. Помню, на 29-м километре так рубануло, что я готова была закончить все и сразу уйти. Думала, до финиша не доберусь, но все-таки отпустило.

Клебо выиграл, просто у него почему-то забрали медаль

— На чемпионате мира по лыжам Йоханнес Клебо выдал в марафоне мощную концовку. При этом его принято считать спринтером. За счет чего такой результат?

— Все этому удивились. Клебо — ярко выраженный спринтер, и загадка, как он вообще смог проехать в бодром темпе 50 километров. Но вот как оно бывает. Боженька сначала Йоханнеса наградил, а потом развернул и оставил без медали. Но я лично считаю, что это было неправильное решение.

— По вашему мнению, Клебо делал все по правилам?

— В правилах не написано, что он будет переходить на другую лыжню. Да он даже и не в лыжне был, по краю шел. Правилами это не регламентировано. А как тогда мы назначаем крайних, если четко правила не прописаны? Но больше всего меня расстроило поведение Саши Большунова. Не понравилась его реакция на всю эту историю. Он показал высокомерие, когда проигнорировал соперников и не поздравил их, не стал надевать на шею серебряную медаль. Так не делается. Он всем своим видом показывал, что должен был выиграть золото. Должен, так выигрывай! А что после гонки устраивать скандалы, какой в этом смысл?

— FIS в этой истории повела себя странно — в битве Большунова с Клебо победителем стал Иверсен.

— Действительно, выиграл другой норвежец. Но я бы не сказала, что это нечестно. Он воспользовался ситуацией. Увидел боком, что заварушка какая-то, и добавил. Молодец! Пусть и чемпион случая, но чемпион. Его не стоит осуждать и говорить, что Эмиль — нелегитимный победитель.

— Решение Клебо отказаться от разбирательств в суде — это говорит о его мужестве?

— Тренерский штаб попросил рассмотреть апелляцию против его дисквалификации, Йоханнес попросил эту апелляцию отклонить. Не знаю, какими он мотивами руководствовался, но это достойно уважения. Ведь на трассе он же выиграл, просто у него почему-то забрали медаль.

Нашим биатлонистам не хочется бороться за страну, для них главное — призовые

— Трансляции ЧМ по лыжным гонкам обошли по просмотрам и футбол, и фигурное катание, и биатлон. Вас это удивило?

— Раньше у нас просто не было такой возможности, а люди бы смотрели лыжи. Из российских стартов все знали только гонку в Красногорске и чемпионат России. Два турнира за сезон, больше ни за чем не следили. А сейчас и лыжный спорт, и биатлон наше телевидение старается популяризировать, показывают практически все соревнования. А зритель привыкает к ним. Тем более в лыжных гонках столько побед, вот и смотрят. Но спортивная молодежь сейчас не та, что была во времена, когда мы сами бегали на чемпионатах мира. Мы пахали, по сути, за пряник. А сейчас эпоха коммерции. Кто больше заплатит, где лучше финансовые условия — там и выступают.

— Но ведь лыжи обходят по популярности биатлон, об этом можно говорить сейчас как о факте?

— Я бы так не судила. Биатлон у нас в стране любят, проблема только в том, что нарушена система подготовки. Иногда кажется, что спортсменам вообще не хочется бороться за страну, для них главное — только призовые.

— А какие есть варианты решения проблемы?

— Сложно сказать. Люди приходят работать тренерами, приносят свои методики, при этом не слушают «старейшин», которые прошли огромную школу биатлона. Со стороны появляются специалисты, которые изначально все знают и умеют. Объяснять им ничего не нужно, учить их — тоже. Все сами! Но ведь не работает такая схема! Лично для меня главная проблема в том, что спортсмены выступают исключительно ради денег. К примеру, пришел в женскую сборную Михаил Шашилов. Шесть человек из десяти — его, екатеринбургские. Так не должно быть! Отбирать надо сильнейших, а не тех, с кем тебе комфортно работать.

— Изменения в тренерском штабе после окончания сезона нужны?

— У нас меняется тренерский штаб чуть ли не каждый сезон, а толку? Может, наоборот, стоит дать поработать тем, кто сейчас с командой? Ведь на носу Олимпиада. Проблема в том, что руководство отечественного биатлона не знает, как добиться успеха. И тренеров меняем, и составы, все тасуют, а итог один и тот же. Давайте просто вернемся в славные советские времена! Не понимаю, почему их часто сейчас вспоминают с негативом, мы же были великой страной! Наша держава побеждала вообще всех! Мы никого не боялись, это нас боялись.

— Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров заявил, что одна медаль по итогам ЧМ — это не провал. Согласны?

— Конечно, нет. Это никуда не годится, и такое отношение к поражениям угнетает еще больше. Что-то не так с нашей страной. Почему мы перестали побеждать, нет духа победителей? Раньше нас боялись, а сейчас нас никто даже не уважает.