В смешанной эстафете у нашей сборной сразу три штрафных круга. И в целом предпоследний этап Кубка мира хочется поскорее забыть

Кубок мира. Нове-Место (Чехия). Смешанная эстафета

1. Норвегия (Тирил Экхофф, Марта Ольсбу Ройселанн, Тарьей Бе, Йоханнес Бе) — 1:01.24,1 (0 шт. кругов + 4 доп. патрона)

2. Италия (Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Доминик Виндиш, Лукас Хофер) — отставание 1.08,7 (0 + 10)

3. Швеция (Эльвира Эберг, Анна Магнуссон, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома) — 1.22,7 (0 + 10)...

7. Россия (Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Александр Логинов, Эдуард Латыпов) — 3.04,1 (3 + 9)

Сингл-микст

1. Швеция (Лина Перссон, Себастьян Самуэльссон) — 37.41,4 (0 шт. кругов + 7 доп. патронов)

2. Норвегия (Ингрид Таннреволь, Стурла Легрейд) — отставание 1,5 (0 + 6)

3. США (Сьюзен Данкли, Шон Догерти) — 26,1 (0 + 7)

4. Австрия (Лиза Тереза Хаузер, Симон Эдер) — 40,8 (0 + 9)

5. Россия (Лариса Куклина, Матвей Елисеев) — 1.10,8 (0 + 7)

6. Франция (Жюли Симон, Антонен Гигонна) — 1.19,3 (2 + 14)

Выступление сборной России во второй части сдвоенного этапа Кубка мира в Нове-Место — катастрофа. Мы уже давно привыкли, что биатлонисты радуют нас только по праздникам, но результаты в Чехии — совсем уже глубокое дно. В женской гонке преследования Лариса Куклина, лучшая в команде, стала 37-й. В смешанной эстафете на круги зашли Ирина Казакевич и Александр Логинов. Тренеры с трудом находят какие-то слова, которые сводятся уже не к какому-либо анализу, а к человеческому «простите». И даже главный оптимист российского биатлона Дмитрий Губерниев все реже повторяет, что «скоро наши всех победят».

У американцев — бронза, шведы побеждают без тренеров

Еще раз коротко о результатах в Нове-Место. Евгения Павлова и Ирина Казакевич не попали в топ-60 спринта, пролетев мимо гонки преследования. Пасьют и вовсе получился одной из самых ужасных гонок в российской истории. Куклина — 37-я, Кайшева — 43-я, Акимова — 51-я, Миронова — 57-я. После такого Лариса в прямом эфире «Матч ТВ» заявила, что подобные результаты — дно. А Светлана, которая отстала в преследовании от Тирил Экхофф на круг, попросила не ставить ее в смешанную эстафету.

Вместо нее заявили Казакевич. И Ирина зашла на круг. Хотя даже после этого шансы побороться за медали были. Во многом благодаря очень хорошему первому этапу Кайшевой. Ульяна уже приучила, что, как бы тяжело ей ни было в личных гонках, за команду она всегда выдает отличные этапы. А вот Логинов — другая история. Александр в этом сезоне завалил целый ряд эстафет. С позиции финишера тренеры передвинули его на куда более психологически комфортный третий этап. Но и тут чемпион мира-2020 через раз буксует. Теперь вот аж на два штрафных круга. После такого Латыпову можно было уже не выходить. Хотя Эдуард снова пробежал очень уверенно. Несмотря на то что в личных гонках не попадал в двадцатку.

Лучшим из россиян в индивидуальных стартах был Матвей Елисеев. После чего отметил, что это заложенная летом база дает о себе знать. Правда, после непопадания в топ-15 спринта с нулем на рубеже такие слова звучат странно. Тем не менее именно Елисеева поставили на смешанную одиночную эстафету. Вместе с Куклиной. По идее, именно они наши сильнейшие биатлонисты по итогам Нове-Место. Но уже после стартового этапа Ларисы стало понятно, что чуда сегодня не будет. Матвей тоже ничем себя не проявил. В итоге у России пятое место. Вполне себе неплохой результат по нынешним временам.

Хотя, глядя на бронзу американцев или отчаянное сражение шведов (весь тренерский штаб у которых ушел на карантин, и спортсменам пришлось пристреливаться самим) за победу, становится грустно.

Еще этап — и мучениям конец

И спортсмены, и тренеры мечтают о том, чтобы эти муки поскорее закончились и сезон завершился. Но нас ждет еще один этап. В конце следующей недели пройдет финал Кубка мира в Эстерсунде. В программе — спринты, преследования и масс-старты. Уже известно, что в Швеции к нашей команде присоединятся юниорки Анастасия Гореева и Анастасия Шевченко. Может быть, хотя бы молодые спортсменки дадут эмоций и позитива.



А ведь просто докатывать сезон в Эстерсунде нельзя. Потому что женская сборная сражается с Белоруссией за пятое место в Кубке наций. Пока мы впереди, но если упустим эту позицию, то в олимпийском сезоне наша квота на Кубок мира уменьшится. Судя по последним результатам, трагедии в этом точно нет: какая разница, кому занимать 60-е места и не попадать даже в пасьюты? Но делать все новые и новые шаги назад все равно не хотелось бы.