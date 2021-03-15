Считаем чужие деньги. Большунов заработал треть всех российских призовых на Кубке мира

Лидер сборной России уже безоговорочно главный наш спортсмен в зимних видах спорта.

Александр Большунов пока не перешел в биатлон, хоть его к этому и подталкивают российские газеты — то путая виды спорта, то ради хайпа. Но в этом году переходить особо некуда — лыжи встали в один ряд с биатлоном не только по рейтингам, но и по деньгам. За победы в гонках IBU платит больше, чем FIS, но Большунов в этом сезоне заработал в разы больше представителя любого другого вида спорта. «СЭ» собрал несколько интересных фактов о заработках наших лыжников в прошедшем сезоне. Напомним, в этом году Россия выиграла Кубок наций у мужчин и стала второй у женщин, а Александр Большунов взял Кубок мира, «Тур де Ски», золото на чемпионате мира и бонусный зачет по итогам сезона.

Большунов заработал минимум 20 миллионов рублей

Александр второй год подряд с огромным отрывом становится самым финансово успешным российским спортсменом по итогам зимы, не считая хоккеистов. В нашем прошлогоднем рейтинге он заработал 172 800 долларов, обогнав ближайшего преследователя, биатлониста Александра Логинова, на 41,5 тысячи. В том сезоне, как и в этом, прошли не все соревнования, но реальность данный расклад отражает адекватно.

На фоне провалов биатлонистов в этом году у Большунова, по сути, не было конкурентов. Призовые в фигурном катании с лыжами несравнимы — прежде всего из-за количества международных соревнований. Кубок Первого канала по фигурному катанию с его 10 миллионами рублей на огромные команды лыжным соревнованиям точно не чета. 12 тысяч долларов на одном этапе «Гран-при» — лишь небольшое утешение. Да и нельзя сказать, что в российском фигурном катании есть ярко выраженный лидер, который привлекает столько внимания, — там речь идет скорее об определенном тренере.

Точно известно, сколько заработал Большунов по итогам Кубка мира — 219 500 швейцарских франков (на всякий случай, один франк — около 79 рублей). Чемпионат мира не является частью Кубка, а официально призовые за него в сводках FIS не публикуются. Но в норвежских СМИ писали, что Большунов пополнил свой счет за время чемпионата на 39 780 франков. Таким образом, в сумме за сезон можно вывести примерную цифру 259 тысяч франков, 280 тысяч долларов или 20,5 млн рублей.

Десятка самых обогатившихся лыжников и лыжниц сезона выглядит следующим образом.

Призовые за Кубок мира-2020/21. Мужчины. Фото «СЭ»

Призовые за Кубок мира-2020/21. Женщины. Фото «СЭ»

Женщины чуть не дотянулись до Александра

Александр Большунов заработал только за Кубок мира больше, чем все наши женщины вместе взятые. Счет Большунова пополнился на 219 500 швейцарских франков, а Ступак, Сорина, Непряева, Кирпиченко, Жамбалова, Нечаевская, Мацокина и Истомина на восьмерых заработали 216 300.

В мужской сборной тоже дисбаланс — несмотря на то что второе место в Кубке мира занял Иван Якимушкин, а в десятке еще четверо наших, призовые Большунова составляют половину от всех мужской сборной и, следовательно, треть от всей. Вся мужская команда заработала 466 750 франков, а сборная России в целом — 633 050. Норвежцы, которые пропускали несколько этапов Кубка и «Тур де Ски», — 386 400. Что, конечно, в пересчете на средние показатели сильно выше.

Если сравнивать с лидерами в других видах спорта, лыжники очевидно проигрывают в деньгах биатлонистам и самой прибыльной дисциплине FIS — горнолыжному спорту. Но в этом году еще может произойти событие, которого не бывало с 2017 года, — лучший лыжник по заработанным деньгам пока опережает лучшего прыгуна с трамплина. Норвежец Гранеруд заработал за сезон 204 тысячи франков. Четыре года назад то же самое удалось Мартину Суннбю.

Правда, у прыгунов будет еще один этап в Планице 24-28 марта, и, скорее всего, норвежец обойдет россиянина. Известно, что прыжки с трамплина для FIS более прибыльны, чем лыжи, — и призовые на прошедшем чемпионате мира были также выше для летающих, а не бегущих лыжников.

Большунов потратит деньги на тренировки

Любопытно, что сам Большунов собирается потратить все заработанные деньги на специальный тренажер — тредбан. Это устройство, который используют многие лыжники и бегуны. Выглядит он примерно так, в данном случае медицинские исследования на нем проходит Тарьей Бе.

— Вот сейчас буду думать, как провернуть покупку тредбана. Он стоит 120 тысяч евро, как раз все то, что я заработал после уплаты налогов, — сказал победитель Кубка мира «Матч ТВ». — Готов ли отдать свои личные 120 тысяч евро? Придется, конечно, нужно же как-то дальше прогрессировать. А у норвежцев в каждом лыжном центре есть тредбан, перед ним зеркало, слева-справа стоят камеры, изображение с которых выводится на мониторы перед тобой, и там все сразу видно, все ошибки, как поставить палку, колено, как переносить центр тяжести. В этом мы отстаем намного, а у норвежцев все четко, поэтому они идеально ходят коньком и классикой, много выигрывают именно на технике.