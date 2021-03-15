Считаем чужие деньги. Большунов заработал треть всех российских призовых на Кубке мира
Александр Большунов пока не перешел в биатлон, хоть его к этому и подталкивают российские газеты — то путая виды спорта, то ради хайпа. Но в этом году переходить особо некуда — лыжи встали в один ряд с биатлоном не только по рейтингам, но и по деньгам. За победы в гонках IBU платит больше, чем FIS, но Большунов в этом сезоне заработал в разы больше представителя любого другого вида спорта. «СЭ» собрал несколько интересных фактов о заработках наших лыжников в прошедшем сезоне. Напомним, в этом году Россия выиграла Кубок наций у мужчин и стала второй у женщин, а Александр Большунов взял Кубок мира, «Тур де Ски», золото на чемпионате мира и бонусный зачет по итогам сезона.
Большунов заработал минимум 20 миллионов рублей
Александр второй год подряд с огромным отрывом становится самым финансово успешным российским спортсменом по итогам зимы, не считая хоккеистов. В нашем прошлогоднем рейтинге он заработал 172 800 долларов, обогнав ближайшего преследователя, биатлониста Александра Логинова, на 41,5 тысячи. В том сезоне, как и в этом, прошли не все соревнования, но реальность данный расклад отражает адекватно.
На фоне провалов биатлонистов в этом году у Большунова, по сути, не было конкурентов. Призовые в фигурном катании с лыжами несравнимы — прежде всего из-за количества международных соревнований. Кубок Первого канала по фигурному катанию с его 10 миллионами рублей на огромные команды лыжным соревнованиям точно не чета. 12 тысяч долларов на одном этапе «Гран-при» — лишь небольшое утешение. Да и нельзя сказать, что в российском фигурном катании есть ярко выраженный лидер, который привлекает столько внимания, — там речь идет скорее об определенном тренере.
Точно известно, сколько заработал Большунов по итогам Кубка мира — 219 500 швейцарских франков (на всякий случай, один франк — около 79 рублей). Чемпионат мира не является частью Кубка, а официально призовые за него в сводках FIS не публикуются. Но в норвежских СМИ писали, что Большунов пополнил свой счет за время чемпионата на 39 780 франков. Таким образом, в сумме за сезон можно вывести примерную цифру 259 тысяч франков, 280 тысяч долларов или 20,5 млн рублей.
Десятка самых обогатившихся лыжников и лыжниц сезона выглядит следующим образом.
Женщины чуть не дотянулись до Александра
Александр Большунов заработал только за Кубок мира больше, чем все наши женщины вместе взятые. Счет Большунова пополнился на 219 500 швейцарских франков, а Ступак, Сорина, Непряева, Кирпиченко, Жамбалова, Нечаевская, Мацокина и Истомина на восьмерых заработали 216 300.
В мужской сборной тоже дисбаланс — несмотря на то что второе место в Кубке мира занял Иван Якимушкин, а в десятке еще четверо наших, призовые Большунова составляют половину от всех мужской сборной и, следовательно, треть от всей. Вся мужская команда заработала 466 750 франков, а сборная России в целом — 633 050. Норвежцы, которые пропускали несколько этапов Кубка и «Тур де Ски», — 386 400. Что, конечно, в пересчете на средние показатели сильно выше.
Если сравнивать с лидерами в других видах спорта, лыжники очевидно проигрывают в деньгах биатлонистам и самой прибыльной дисциплине FIS — горнолыжному спорту. Но в этом году еще может произойти событие, которого не бывало с 2017 года, — лучший лыжник по заработанным деньгам пока опережает лучшего прыгуна с трамплина. Норвежец Гранеруд заработал за сезон 204 тысячи франков. Четыре года назад то же самое удалось Мартину Суннбю.
Правда, у прыгунов будет еще один этап в Планице 24-28 марта, и, скорее всего, норвежец обойдет россиянина. Известно, что прыжки с трамплина для FIS более прибыльны, чем лыжи, — и призовые на прошедшем чемпионате мира были также выше для летающих, а не бегущих лыжников.
Большунов потратит деньги на тренировки
Любопытно, что сам Большунов собирается потратить все заработанные деньги на специальный тренажер — тредбан. Это устройство, который используют многие лыжники и бегуны. Выглядит он примерно так, в данном случае медицинские исследования на нем проходит Тарьей Бе.
— Вот сейчас буду думать, как провернуть покупку тредбана. Он стоит 120 тысяч евро, как раз все то, что я заработал после уплаты налогов, — сказал победитель Кубка мира «Матч ТВ». — Готов ли отдать свои личные 120 тысяч евро? Придется, конечно, нужно же как-то дальше прогрессировать. А у норвежцев в каждом лыжном центре есть тредбан, перед ним зеркало, слева-справа стоят камеры, изображение с которых выводится на мониторы перед тобой, и там все сразу видно, все ошибки, как поставить палку, колено, как переносить центр тяжести. В этом мы отстаем намного, а у норвежцев все четко, поэтому они идеально ходят коньком и классикой, много выигрывают именно на технике.
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