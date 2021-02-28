Спецкор «СЭ» побывал на всех главных турнирах в карьере Сан Саныча и делится эмоциями, которые вызвал спортивный путь чемпиона мира

Чемпионат мира. Мужчины. Скиатлон 15 + 15 км

1. Александр Большунов (Россия) — 1:11.33,9

2. Симен Крюгер (Норвегия) — 1,1

3. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) — 1,7

4. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 21,5

5. Эмиль Иверсен (Норвегия) — 22,1

6. Шур Рете (Норвегия) — 47,3...

Так получилось, что вся карьера Большунова проходит у меня на глазах. Прекрасно помню олимпийский Пхенчхан, где Александр с ходу выиграл медаль в спринте. Туда он приехал, толком не попробовав до этого даже Кубок мира. А уехал — с четырьмя медалями. Для любого — космос. А Александр был взбешен из-за «полтинника», на котором стал только вторым.

Дальше был противоречивый чемпионат мира в Зефельде. Четыре серебра! Но ему этого было мало. Тем более — снова драма на марафоне. Сначала его просто не хотели туда ставить. С горем пополам Александр уговорил Елену Вяльбе и Юрия Бородавко дать ему шанс, потратив на это весь вечер и сорвав запланированное со мной интервью. И на гонке был шикарен. Но обидно проиграл золото Холунну.

Повезло мне своими глазами увидеть и первую большую победу Александра. «Тур де Ски»-2020. Забежав на Альпе Чермис, он наконец дал волю эмоциям. Пока все без сил лежали в финишном коридоре, россиянин кричал так, что Доломитовые Альпы сотрясались.

В субботу я стал свидетелем еще одного важнейшего этапа в карьере Большунова. Он выдал лучшую гонку в своей жизни. В одиночку рубился с пятью норвежцами. Раскидал всех.

И в микст-зоне поймал себя на мысли, что передо мной уже другой Александр. Повзрослевший. Он не выглядел самым счастливым человеком в мире. Да что там — даже на стадионе. Сан Саныч спокойно и рассудительно давал интервью, словно не достиг только что одной из своих главных спортивных целей, а рассуждал о прогнозе погоды. Он выглядел опустошенным. И лишь глаза выдавали удовлетворение. Парень из крошечного Подывотья достиг своей цели. И, прикоснувшись к тому, о чем раньше только мечтал, сразу же стал старше.

В отличие от того же теннисиста Даниила Медведева, другого фронтмена российского спорта, Большунов может быть реальной ролевой моделью для всех мальчишек и девчонок страны. Далеко не все родители имеют возможность отправить своего ребенка тренироваться во Францию или Испанию. Да что там — даже в другой регион, где есть условия для развития. Александр же — простой парень из самой обычной деревушки. Достиг всего исключительно за счет своего трудолюбия и фанатизма его отца — Александра Ивановича, который годами прокладывал трассы в лесу, чтобы сын мог кататься. Большунов-старший и теперь заготовил столько снега, что Большунов-младший сможет тренироваться на нем до мая-июня. Они куют себе счастье своими руками.

Александр напролом идет к своим целям. Ему всего 24 года. Тому же биатлонисту Латыпову в марте исполнится 27, а Эдика мы считаем молодым и перспективным. И Большунов, выиграв только в этом сезоне Большой хрустальный глобус, «Тур де Ски» и ЧМ, по-прежнему безумно голоден до побед. В микст-зоне он куда более живо рассказывал не о долгожданном золоте, а о желании пробежать на этом чемпионате мира все гонки и опасениях, что его могут куда-то не поставить. Вы знаете второго такого?

Большунов, как по мне, лучший спортсмен России прямо сейчас. Молодой, успешный, мотивированный, «чистый», простой. И я очень хотел бы стать свидетелем еще как минимум одного грандиозного события в его карьере. По всем раскладам оно должно произойти в промежутке с 4 по 20 февраля следующего года. В Пекине. Ведь так, Саня?