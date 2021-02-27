Как выглядит девушка российского лыжника Александра Большунова

В субботу свершилось то, чего ждали поклонники лыжного вида спорта — впервые в карьере Александр Большунов стал чемпионом мира. Российский лыжник выиграл скиатлон на мировом первенстве в Оберстдорфе.

Девушка Александра Анна Жеребятьева — одна из лучших молодых лыжниц России. Она уже рассказывала в интервью «СЭ» об активности в Instagram, карантинных сборах и личной жизни. А теперь давайте снова посмотрим, кто же вдохновляет новоиспеченного чемпиона мира на новые подвиги.

Александр и Анна познакомились на тренировке в 2015 году, попав в группу к Юрию Бородавко. Первая их встреча произошла на медицинском обследовании, которое проходит перед каждым новым сезоном. Вначале девушка не восприняла ухаживания всерьез, однако спортсмену удалось покорить сердце лыжницы своей заботой: когда Анна заболела на сборах, Александр в свой выходной привез ей огромный мешок фруктов.

А в июле прошлого года Анна подтвердила, что выходит замуж: спортсменка опубликовала в сториз фотографию с кольцом на безымянном пальце. «Значит ли это, что скоро будет свадьба?» — задали вопрос Жеребятьевой вInstagram. «Значит», — коротко ответила лыжница. Возможно,это долгожданное событие состоится как раз после чемпионата мира?