Лидер сборной России рассказал о своей исторической победе.

Чемпионат мира. Мужчины. Скиатлон 15 + 15 км

1. Александр Большунов (Россия) — 1:11.33,9

2. Симен Крюгер (Норвегия) — отставание 1,1

3. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) — 1,7

4. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 21,5

5. Эмиль Иверсен (Норвегия) — 22,1

6. Шур Рете (Норвегия) — 47,3...

8. Иван Якимушкин (Россия) — 2.00,3...

18. Алексей Червоткин (Россия) — 2.49,5...

23. Евгений Белов (Россия) — 4.01,2

Александр Большунов выплеснул все эмоции на финише. В микст-зоне он появился выхолощенным, но счастливым. И, несмотря, на усталость, дал обстоятельное интервью. Рассказал как о желании заплакать на заключительной прямой, так и про то, что свой голод в Оберстдорфе он еще не утолил. И что его напрягает неизвестность относительно того, какие еще гонки он побежит на этом чемпионате мира.

Волк и семеро козлят

— Последний вираж. Вы обошли Холунна по внутреннему радиусу. Это было на грани.

— Может быть. Но вы сами видели, к чему это привело. Значит, я все сделал правильно.

— Тренер Юрий Бородавко признался, что, когда вы остались в одиночку против пятерых норвежцев, у него было ощущение — волк и семеро козлят.

— Для меня было важно держать темп и постоянно дергать. Я думал только об этом, а не о чем-либо еще. На протяжении 30 км постоянно шел впереди — и выиграл. На финише понимал: я чемпион мира. Даже слезы наворачивались.

— Выиграть золото большого турнира — для вас это облегчение?

— Не сказал бы. В этом году у меня есть общий зачет Кубка мира, я победил на «Тур де Ски». Теперь и чемпионат мира. То есть выиграл все соревнования, которые были. Это достойный результат.

— Норвежцы скромновато поздравляли вас после финиша.

— Их можно понять. У меня получилось их расстроить.

— Были ли с их стороны какая-то командная работа?

— Их тактика была экономить силы и выиграть у меня на финише. Но сегодня я их переиграл.

— Камень с души свалился?

— Да его и не было. Честно. Нужно было подняться на ступеньку выше — и я это сделал. Впереди новые гонки.

— Олимпийский чемпион Александр Легков рассказывал, что во время марафона в Сочи на последнем подъеме он говорил себе: «Это мой подъем, мой день, моя Олимпиада». Есть ощущение, что у вас были похожие мысли на финальном тягуне.

— Если честно, на последнем большом подъеме под каждое движение говорил себе: «Сегодня я буду чемпионом мира, а не кто-то другой. Это золото не отдам никому!»

— Есть какая-то досада, что сегодня в вашу честь будет играть гимн FIS, а не России?

— Досада есть. Хотелось услышать свой гимн. Для меня это вообще непонятно. Мы же чистые спортсмены. Понятия не имею, что там было, а чего не было, но почему я должен за это отвечать?

Много эмоций трачу на то, чтобы меня поставили на гонки

— Это правда, что вы не понимаете, какие гонки побежите на этом чемпионате мира?

— Не буду загадывать, но надеюсь, что все будет нормально. Поставят меня в командный спринт — побегу. Нет — не победу.

— Давайте объективно. Вас невозможно не поставить на него.

— Еще месяц назад мне говорили, что спринт бежать не надо. Ни личный, ни командный.

— Но все же знают, что вы хотите бежать все.

— Я всегда хочу бежать все. Скажу честно, на Олимпийских играх и на чемпионате мира тратил много энергии, когда меня не хотели ставить на гонку, и я боролся за то, чтобы мне дали пробежать. Эмоции уходили на это. И на дистанции, возможно, мне их потом и не хватало, чтобы выиграть. Постоянно был вторым.

— То есть вам будет гораздо проще жить, если сегодня Елена Вяльбе и Юрий Бородавко подойдут и скажут: "Саня, расслабься, ты бежишь здесь все".

— Абсолютно согласен. Сезон показывает, кто должен бежать. И непонятно, почему иногда начинают выбирать между мной и кем-то. Почему под вопросом я, а не кто-то другой, если по сезону у меня достойные результаты?

— Хотя бы контрольные вам не устраивают.

— Если устроят — не побегу. Это глупо. Была уже одна контрольная, после которой Устюгов мог вообще не выступить здесь.

Благотворительность

— Егор Сорин сказал, что вам нужно давать Героя России после такой гонки. Ощущаете, что сейчас вы главный зимник в нашем спорте?

— У меня эмоций много. Но они все здесь (Александр показал на сердце. — Прим. «СЭ»).

— Вы загадывали себе что-то на случай победы в чемпионате мира?

— Есть у меня кое-какие мысли. Какую-то сумму хочу пожертвовать на благотворительность.

— Ух ты.

— Если честно, я и раньше это делал. Кому? Говорить не хочу. Тому, кому посчитаю нужным.