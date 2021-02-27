Самая важная победа с Сочи-2014. Большунов наконец сделал то, чего от него ждали

Александр Большунов завоевал звание чемпиона мира в борьбе с пятью норвежцами.

Чемпионат мира. Мужчины. Скиатлон 15 + 15 км

1. Александр Большунов (Россия) — 1:11.33,9

2. Симен Крюгер (Норвегия) — отставание 1,1

3. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) — 1,7

4. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 21,5

5. Эмиль Иверсен (Норвегия) — 22,1

6. Шур Рете (Норвегия) — 47,3...

8. Иван Якимушкин (Россия) — 2.00,3...

18. Алексей Червоткин (Россия) — 2.49,5...

23. Евгений Белов (Россия) — 4.01,2

Такой победы в российских лыжах не было с Олимпиады-2014. Да, были золотые медали Сергея Устюгова на чемпионате мира в Лахти 2017 года, но статус нынешней медали совсем другой. Она взята в длительной, изнурительной позиционной войне с норвежцами. Они и сегодня снова «рюкзачили», меняли друг друга, держались вместе — но Большунов мастерски и, что важно, умно расправился постепенно со всеми. И наконец выиграл ключевое сражение в этой войне, которая для Александра шла три года.

? Alexander Bolshunov enters the Skiathlon elite and takes his first title of WORLD CHAMPION ? — the current Olympic Champion in Skiathlon, Simen Hegstad Kr?ger takes ? before Hans Christer Holund on ? #fiscrosscountry #oberstdorf2021 ?NordicFocus pic.twitter.com/md1xn3Q2qK — FIS Cross-Country (@FISCrossCountry) February 27, 2021

На Игры-2018 в Пхенчхан он приехал в роли темной лошадки, молодого выскочки, который стал лидером сборной благодаря массовым репрессиям в отношении наших ветеранов со стороны МОК. Тогда вся сборная взяла три серебра и пять бронз. На фоне резни состава, которую устроили международные органы, это был успех. Да, было обидно, что не удалось взять нужное в командный зачет золото. Были шансы — с Нисканеном на 50 километрах, пожалуй, самый очевидный. Александр тогда не сдюжил. Но от него никто не требовал и не ждал.

Через год в Зефельде конфигурация изменилась. Большунов был уже одним из фаворитов, лидировал полсезона в Кубке мира и был одним из немногих, кто мог бросить вызов Норвегии. Не получилось. На этот раз у одного Большунова было четыре серебра (два — в командных видах). Обидное для амбициозного россиянина прозвище «Князь Серебряный», которым бы гордились в 90 процентов стран, приклеивалось почти намертво.

Норвежцы выглядели фаворитами

С тех пор снова многое изменилось. За два года Большунов выиграл два «Тур де Cки» и два Кубка мира — но это все-таки специфические трофеи. Как бы ни говорили наши ветераны, мол, «а в советское-то время Кубок мира котировался, ребята!» — все это было немного не то. Некоторые старты норвежцы просто пропускали, очевидно обесценивая их статус, — и не надо говорить, что это их проблемы. Это проблемы всей FIS.

В Оберстдорф Большунов приезжал уже в роли суперзвезды. Против которого все вместе готовы были бороться норвежцы, которого готовы были поддавливать публично и который, как показалось перед чемпионатом, не выдержал. Немногословность Саши не дает нам много поводов для анализа, но даже по тем немногим событиям, происходившим вокруг лыжни, было понятно, что четвертое место в спринте стало для него болезненным ударом.

Норвежцы и сегодня были настроены на то, чтобы задавить Сан Саныча вместе, как это уже бывало. Удивительной была картинка, как Большунов на протяжении двух третей гонки тащил на себе пятерых норвежцев и британца, который регулярно тренируется с этой пятеркой в Скандинавии.

Перед чемпионатом мира аналитик сборной России Анатолий Волков в интервью «СЭ» говорил: «Здесь Александр Большунов может сделать решающий шаг к золоту. Мы надеемся, что он подтянул свой тактический аспект. В физическом плане он готов почти всегда. Для первого места не хватало именно тактики. Верим, Александр все это учел и будет способен взять здесь золото».

Большунов наконец был идеален тактически

Получилось. В этот раз российский лыжник был готов к схватке в формате «пятеро на одного». И с самого старта играл в тактические шахматы. Все эти мелкие рывки и изменения темпа не были случайностью, как поведал он впоследствии в телеэфире:

— Стал делать спринтерские рывки самого начала, чтобы норвежцев растянуть. Перед чемпионатом мира на сборах думал, какую тактику применять. Рад, что эта тактика сработала и принесла мне звание чемпиона мира.

— Вы знали, что за вами пятеро норвежцев?

— Здесь оглядываться — лишние силы тратить. Если работать впереди, то без оглядки. Если дергаться, то дергаться конкретно, чтобы никто не смог поддержать ускорение.

— Какие эмоции испытывали на финише?

— На последнем большом подъеме под каждое движение говорил себе: «Сегодня я буду чемпионом мира, а не кто-то другой. Это золото не отдам никому!» На финишной прямой у меня наворачивались слезы. А после финиша что-то реально было... Непередаваемо. Есть только досада, что не будет играть гимн России. Для меня это вообще непонятно. Мы же чистые спортсмены. Понятия не имею, что там было, а чего не было, но почему я должен за это отвечать?

Маски сброшены, а вместе с ними и «рюкзаки»

Увы, но никто из россиян почин Большунова поддержать был не в состоянии. Особенно странно в эфире прозвучали слова Дмитрия Губерниева о финишировавшем в четырех минутах Евгении Белове: «Ничего страшного там не произошло, просто Белов оказался не готов к гонке». Но и другие оказались не так чтобы конкурентоспособны: Иван Якимушкин хоть и восьмой, но в двух минутах, Алексей Червоткин — 18-й в трех. Правда ли, что этим ограничивались амбиции напарников Большунова по сборной?

Медальный план федерации по одному золоту вроде бы выполнен, но теперь Александру наверняка хочется большего. В том числе и на Олимпиаде в Пекине. И хотя бы один человек схожего уровня в схватке с толпой норвежцев не помешал бы.