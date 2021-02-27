Большунов разорвал пятерых норвежских «рюкзаков». И он наконец чемпион!

Впервые за четыре года российский лыжник стал чемпионом мира — Александр наконец взял эту вершину

Чемпионат мира. Мужчины. Скиатлон 15 + 15 км

1. Александр Большунов (Россия) — 1:11.33,9

2. Симен Крюгер (Норвегия) — отставание 1,1

3. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) — 1,7

4. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 21,5

5. Эмиль Иверсен (Норвегия) — 22,1

6. Шур Рете (Норвегия) — 47,3...

8. Иван Якимушкин (Россия) — 2.00,3...

18. Алексей Червоткин (Россия) — 2.49,5...

23. Евгений Белов (Россия) — 4.01,2

Это была невероятная гонка, вопреки логике и всем канонам тактической борьбы. Большунов в одиночку сражался против пятерых норвежцев, лидировал полдистанции и, казалось, остался совсем без сил за километр до финиша. Норвежец Холунн уже сделал отрыв и ехал за золотой медалью.

Но тут у Александра включилась какая-то сверхчеловеческая скорость. Он подъехал на спуске, а на подъеме врубил такой темп, что норвежцы отвалились как стоячие. Как вообще такое возможно спустя 30 км тяжелейшей дистанции? Неужели это реально — тащить на себе целых пятерых норвежцев, которые явно экономили силы в ожидании финиша, а потом взять и сбросить их, словно надоедливых котят?

Клебо со своим финишем просто курит в сторонке. Они поменялись местами: если в спринте норвежец был явно сильнее, а Большунов остался без награды, то тут наш Александр показал, кто на лыжне хозяин. В этом скиатлоне Большунов доказал: для него нет ничего невозможного.

? Сверхзвуковой финиш Большунова в Оберсдорфе?



Александр впервые выиграл золото на ЧМ! ?? pic.twitter.com/oawUTUWQKw — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) February 27, 2021

В классике Большунов страховался

Первые 10 километров дистанции лыжники играли в кошки-мышки. Пелотон шел большой толпой, все лидеры — Большунов и Клебо — держались впереди, но без фанатизма. Большунов был, пожалуй, поактивней других, даже лидировал, но все это было далеко от попытки отрыва. Скорее россиянин работал в комфортном темпе и страховался от падений на опасном спуске. Проходить столь крутой вираж в толпе — огромный риск.

Но уже на последнем классическом круге Большунов включился. Привозить на передачу Клебо явно не входило в его планы. Рывок Александра поддержали лучшие классисты — норвежец Иверсен и финн Нисканен. Тройка успела полидировать, может быть, пару километров, но вскоре их «съели».

Большунов покорно сбросил обороты, смысл тратить силы на отрыв пропал. Насторожило, что вокруг Александра были сплошь одни норвежцы. Дежурный заголовок «Большунов против викингов» в точности воплотился на лыжне.

Другие россияне — Белов, Якимушкин и Червоткин — работали недалеко, но все же чуть сзади. На командную тактику все это было не похоже. Впрочем, изначально были большие сомнения, что россияне ее применят. Ведь каждый прошел тяжелейший отбор ради права выйти на старт чемпионата мира. И упускать свой шанс даже ради золотой медали для страны — сомнительная перспектива.

Остальные россияне вчистую уступили норвежцам

На коньковой части почти сразу стало очевидно, что никто из товарищей по команде Большунову не помощник даже при всем желании. Якимушкин и Червоткин сдали на крутом подъеме и отпустили группу лидеров, Белов остался еще сзади. В топ-7 убежали пятеро норвежцев, Большунов и англичанин Масгрейв. Впрочем, он, по сути, тоже норвежец — вырос и уже много лет тренируется именно в этой стране.

Один против пятерых — вот вам и соотношение сил между нашей и норвежской командами, которые еще перед стартом казались примерно равными... Норвежские «спиногрызы», как их метко назвал в репортаже Александр Легков, намертво прицепились к спине Большунова. Клебо держался в хвосте, моментами казалось, что вот-вот отстанет. Но товарищи по команде неизменно подтаскивали его обратно в группу. И Клебо неизвестно где находил второе, третье, десятое дыхание. Если он и был в этой гонке «рюкзаком», то очень стойким.

Надо отдать должное норвежцу: даже когда тройка лидеров с Большуновым, Холунном и Крюгером уехала в отрыв, Клебо боролся. Прыгал в подъем на негнущихся ногах, спуртовал как мог, пусть даже шансов на медаль уже не было никаких, и в итоге он остался только четвертым.

Но с Большуновым сравниться не смог никто. Ускорение россиянина было яростным и острым, словно это был спринт, а не финиш 30 км после изнурительного четырехминутного подъема. Если бы у России на этом чемпионате мира был флаг, Большунов вполне мог бы с ним финишировать.

Буквально на одном подъемчике он сделал себе отрыв в пару сотен метров. И это все, что нужно знать о том, насколько сильно Александр хотел эту золотую медаль. Начало положено, дальше должно быть легче!