Лыжник Червоткин почувствовал себя плохо после первого этапа эстафеты

Российский лыжник Алексей Червоткин прокомментировал свое выступление на первом этапе эстафеты на чемпионате мира в Оберстдорфе.

Червоткин заявил, что тренеры говорили идти вторым-третьим, но из-за тяжелых погодных условий решил выйти вперед.

«Все равно тяжело идти одному, старался дотерпеть. После финиша немного подташнивало, немного отхожу сейчас. Волнительно смотреть. Бежать легче», — сказал Червоткин в эфире «Матч ТВ».

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев подчеркнул состояние Червоткина.

«Лежит и не может подняться Червоткин. Его даже тошнит, — сказал Губерниев. — Леша вывернул себя наизнанку, на 150 процентов измочалил. Ну какой же молодец!»

Червоткин пробежал свой этап на первом месте с преимуществом над ближайшим соперником 44,7 секунды.