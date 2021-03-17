В лыжной сборной России не было вечеринки по поводу окончания чемпионата мира

Лыжник сборной России Артем Мальцев в интервью «СЭ» признался, что наша команда никак не отпраздновала окончание чемпионата мира в немецком Оберстдорфе. Ранее сообщалась, что завершение турнира бурно отметила сборной Норвегии — в торжестве принял участие даже Йоханнес Клебо, сильно переживавший по поводу дисквалификации в спринте.

— Все думают, что вечеринка, но на самом деле — нет! — признался Мальцев. — Получили на стадионе Кубки, приехали в отель, собрали вещи и на следующий день улетели. Даже желания не было как-то праздновать, мы же еще были уставшие после «полтинника».

— Почему Елена Вяльбе по ходу чемпионата мира критиковала вашу тренировочную группу Маркуса Крамера чуть ли не больше всех?

— Может, на старте чемпионата у нас ребята и выглядели не очень. Но если посмотреть на результаты всех спортсменов, то считаю, наша группа вообще справилась хорошо. Глеб Ретивых, Юля Ступак и я в итоге с медалями.

(Наталья Марьянчик)

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