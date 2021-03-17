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У лыжника Мальцева во время чемпионата мира умерла бабушка

10:55
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Лыжник сборной России Артем Мальцев рассказал, что во время чемпионата мира у него ушли из жизни два близких человека.

«У меня в один день с разницей в 20 минут умерли бабушка и близкий друг семьи. Это случилось 2 февраля, на следующий день мне нужно было стартовать на пятнашке. После гонки я еще удивился: странно, почему мне никто не звонит из дома. Решил, что это потому что в отеле плохая связь. И только после эстафеты родители позвонили и все рассказали. Эмоционально получилось очень тяжело: я был на таком подъеме после медали, и тут такие новости...» — рассказал Мальцев.

(Наталья Марьянчик)

Полностью интервью Артема Мальцева читайте на сайте «СЭ»

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