У лыжника Мальцева во время чемпионата мира умерла бабушка

Лыжник сборной России Артем Мальцев рассказал, что во время чемпионата мира у него ушли из жизни два близких человека.

«У меня в один день с разницей в 20 минут умерли бабушка и близкий друг семьи. Это случилось 2 февраля, на следующий день мне нужно было стартовать на пятнашке. После гонки я еще удивился: странно, почему мне никто не звонит из дома. Решил, что это потому что в отеле плохая связь. И только после эстафеты родители позвонили и все рассказали. Эмоционально получилось очень тяжело: я был на таком подъеме после медали, и тут такие новости...» — рассказал Мальцев.

(Наталья Марьянчик)

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