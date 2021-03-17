Губерниев посоветовал Большунову стать более медийным и выучить английский

Телекомментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поделился мнением о медийности российского лыжника Александра Большунова.

«Большунову нужно быть гораздо более медийным, выучить английский, чтобы говорить с FIS на равных. Не нужны конфликты, они в контактных гонках все равно будут, будут нарушения правил. Ему нужно жить полноценной жизнью молодого человека. Не думаю, что Клебо будет учить русский. Нужно больше открытости и игры, притягивающей внимания болельщиков», — заявил Губерниев в эфире телеканала «Матч ТВ».

На прошедшем чемпионате мира Большунов завоевал золотую медаль в скиатлоне, а также во второй раз в карьере взял Большой хрустальной глобус.