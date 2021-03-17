Губерниев посоветовал Большунову стать более медийным и выучить английский
Телекомментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поделился мнением о медийности российского лыжника Александра Большунова.
«Большунову нужно быть гораздо более медийным, выучить английский, чтобы говорить с FIS на равных. Не нужны конфликты, они в контактных гонках все равно будут, будут нарушения правил. Ему нужно жить полноценной жизнью молодого человека. Не думаю, что Клебо будет учить русский. Нужно больше открытости и игры, притягивающей внимания болельщиков», — заявил Губерниев в эфире телеканала «Матч ТВ».
На прошедшем чемпионате мира Большунов завоевал золотую медаль в скиатлоне, а также во второй раз в карьере взял Большой хрустальной глобус.
Дополнительная информация:
https://matchtv.ru/winter/matchtvnews_NI1327009_Dmitrij_Gubernijev_Bolshunovu_nuzhno_byt_boleje_medijnym_i_vyuchit_anglijskij?utm_source=yxsport&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fsport
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