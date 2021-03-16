Серебряный призер чемпионата мира в эстафете Артем Мальцев подвел личные итоги сезона.

Для Мальцева этот сезон получился самым успешным в карьере. Он отлично пробежал третий этап в эстафете на чемпионате мира, где наша команда выиграла серебро. Был пятым в гонке с раздельным стартом в Оберстдорфе, совсем немного уступив самому Александру Большунову. А еще занял пятое место в общем зачете Кубка мира. Для лыжника, который в начале сезона даже не смог отобраться в состав сборной на стартовый этап Кубка, это очень круто.

До последнего не знал, побегу ли разделку на чемпионате мира

— Почему вы оказались единственным из группы Крамера, кто на чемпионате мира показал свои лучшие результаты в сезоне? — вопрос Мальцеву.

— Мы пока подробно итоги сезона с тренером не анализировали. Но я думаю, дело в том, что Глеб Ретивых с Сергеем Устюговым выступали на спринтерском этапе Кубка мира и к нам на сбор в Тоблах приехали позже. Возможно, какой-то базовой работы им не хватило. А я вместе с Сергеем Турышевым (второй тренер группы Крамера. — Прим. «СЭ») проделал действительно огромную работу. В результате я бы не сказал, что на чемпионате мира у меня был прямо пик, но форма была хорошей.

— Про Сергея Турышева говорят, что он настолько силен, что хоть сейчас выпускай вместо действующих спортсменов.

— Он шутит: мол, если Артем в тройке на Кубке мира, то я должен быть в тройке на чемпионате России. На самом деле в Тюмени будет интересно. Сергей готовился серьезно.

— Чемпионат мира для вас сложился драматично. Правда, что вы могли вообще не выйти на старт ни в одной гонке?

— Изначально планировалось, что я побегу 15 км коньком. Но у нас настолько большая конкуренция, что в какой-то момент Елена Валерьевна предложила: может, все-таки марафон? Ну куда мне полтинник, да еще и классикой, если я готовился совсем к другой гонке?! В итоге до последнего было непонятно, бегу я разделку или нет. Психологически было очень непросто настроиться, но я собрался и занял пятое место. Причем в нашей команде был вторым, уступил Большунову только семь секунд.

— Правда, что у вас в семье случилась трагедия, но вам сказали об этом только после эстафеты на чемпионате мира?

— Да, у меня в один день с разницей в 20 минут умерли бабушка и близкий друг семьи. Это случилось 2 февраля, на следующий день мне нужно было стартовать на пятнашке. После гонки я еще удивился: странно, почему мне никто не звонит из дома. Решил, это потому, что в отеле плохая связь. И только после эстафеты родители позвонили и все рассказали. Эмоционально получилось очень тяжело: я был на таком подъеме после медали, и тут такие новости...

В сборной России не было вечеринки по поводу окончания чемпионата мира

— В прошлом году все обсуждали, поздравила ли команда Большунова с Кубком мира. В этот раз вы получили трофеи все вместе — праздничная вечеринка была?

— Все думают, что была, но на самом деле нет! Получили на стадионе Кубки, приехали в отель, собрали вещи и на следующий день улетели. Даже желания не было как-то праздновать, мы же еще были уставшие после полтинника.

— Почему Елена Вяльбе по ходу чемпионата мира критиковала вашу тренировочную группу Маркуса Крамера чуть ли не больше всех?

— Может, на старте чемпионата у нас ребята и выглядели не очень. Но если посмотреть на результаты всех спортсменов, то, считаю, наша группа вообще справилась хорошо. Глеб Ретивых, Юля Ступак и я в итоге с медалями.

— На чемпионате России в Тюмени вы стартовать будете?

— Да, но не всю программу. Скорее всего, пробегу 15 км коньком и эстафету, а по скиатлону решу по самочувствию.

Артем Мальцев

Родился 24 мая 1993 года в Нижнем Новгороде

Чемпион мира среди юниоров в эстафете (2012, 2013)

Выступает в Кубке мира с 2018 года

Победитель этап Кубка мира в эстафете (2019)

Серебряный призер чемпионата мира в эстафете (2021)