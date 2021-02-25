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Устюгов заявил, что лучше завершит карьеру, чем перейдет в группу тренера Большунова

17:30
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Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов заявил, что лучше завершит карьеру, чем перейдет в группу к Юрию Бородавко — тренеру Александра Большунова.

«Меня до сих пор уговаривают идти к Юрию Викторовичу, — цитирует Устюгова ТАСС 25 февраля. — Но я уже взрослый спортсмен и понимаю, что если кого-то не устраивают мои результаты, то мне проще завязать. Я просто не выдержу его нагрузки, о чем говорю честно. Я не молодой спортсмен, не в том состоянии».

На чемпионате мира в немецком Оберстдорфе Устюгов занял пятое место в спринте. Большунов стал четвертым. Победил норвежец Йоханнес Клебо.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10782779

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