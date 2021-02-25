Большунов отказался общаться с журналистами после спринта на чемпионате мира

Российский лыжник Александр Большунов отказался от общения с представителями СМИ после завершения спринта на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе, сообщает 25 февраля ТАСС.

Россиянин в финале стал четвертым. Победил норвежец Йоханнес Клебо. В тройку лучших также вошли его соотечественники Эрик Вальнес и Ховард Таугбель. На пятом месте еще один россиянин Сергей Устюгов.