Большунов отказался общаться с журналистами после спринта на чемпионате мира
17:17
Российский лыжник Александр Большунов отказался от общения с представителями СМИ после завершения спринта на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе, сообщает 25 февраля ТАСС.
Россиянин в финале стал четвертым. Победил норвежец Йоханнес Клебо. В тройку лучших также вошли его соотечественники Эрик Вальнес и Ховард Таугбель. На пятом месте еще один россиянин Сергей Устюгов.
Дополнительная информация:
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю