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Сергей Устюгов пропустит финал Кубка мира по лыжным гонкам

17:44
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Российский лыжник Сергей Устюгов не выступит на финальном этапе Кубка мира, сообщил сам спортсмен после завершения спринта на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«Финал Кубка мира у меня в планах не стоит, — цитирует Устюгова ТАСС 25 февраля. — Психологически и физически я готовился к чемпионату мира и понимал, что выступить здесь — мой потолок. После мне нужно немного отдохнуть, слишком много сил и нервов я отдал этой подготовке. Я понимаю, что надо ехать домой к семье, а не бежать какой-то непонятный финал Кубка мира».

Место проведения финального этапа Кубка мира пока не определено. На чемпионате мира в немецком Оберстдорфе Устюгов занял пятое место в спринте. Александр Большунов стал четвертым. Победил норвежец Йоханнес Клебо.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10782681

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