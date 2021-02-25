Сергей Устюгов пропустит финал Кубка мира по лыжным гонкам

Российский лыжник Сергей Устюгов не выступит на финальном этапе Кубка мира, сообщил сам спортсмен после завершения спринта на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«Финал Кубка мира у меня в планах не стоит, — цитирует Устюгова ТАСС 25 февраля. — Психологически и физически я готовился к чемпионату мира и понимал, что выступить здесь — мой потолок. После мне нужно немного отдохнуть, слишком много сил и нервов я отдал этой подготовке. Я понимаю, что надо ехать домой к семье, а не бежать какой-то непонятный финал Кубка мира».

Место проведения финального этапа Кубка мира пока не определено. На чемпионате мира в немецком Оберстдорфе Устюгов занял пятое место в спринте. Александр Большунов стал четвертым. Победил норвежец Йоханнес Клебо.