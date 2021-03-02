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Тренер сборной Норвегии оценил инициативы Вяльбе

13:26
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Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Носсум в интервью NRK 2 марта оценил инициативу президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе, которая касается возможного запрета посещения соцсетей во время чемпионата мира.

«У Вяльбе точно есть чему поучиться, если говорить о требованиям к своим спортсменам. Сделал бы я такие запреты? Не думаю, я очень далек от этого. Мне кажется, россияне усилят свои запреты, чем я введу хоть какие-то», — заявил Носсум.

Сегодня состоится женская гонка с раздельным стартом на 10 км «коньковым» стилем. Российскую команду представят Юлия Ступак (№36), Мария Истомина (39), Наталья Непряева (42) и Татьяна Сорина (44). Старт гонки запланирован на 15.15 (мск).

ЧМ по лыжным видам спорта: женская гонка «коньком» на 10 км. Онлайн

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