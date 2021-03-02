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Стал известен состав мужской сборной Норвегии на гонку с раздельным стартом на ЧМ

11:24
Ханс Холунн. Фото Reuters
Ханс Холунн. Фото Reuters
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Тренерский штаб мужской сборной Норвегии 2 марта определился с составом на 15-километровую гонку с раздельным стартом на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе, сообщает NRK.

По данным источника, в среду скандинавов представят Мартин Сундбю, Шюр Рете, Харольд Амудсен, Симен Крюгер и Ханс Холунн. А вот трехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо не попал в заявку.

Мужская гонка на 15 км пройдет в среду, 3 марта. Начало — в 15.15 (мск).

Чемпионат мира по лыжным видам спорта: расписание, трансляции, прогноз. Что нужно знать о соревнованиях в Оберстдорфе

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