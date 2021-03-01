Российским лыжникам могут запретить использование соцсетей во время ЧМ

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе 1 марта в интервью «РИА Новости» заявила, что российским лыжникам могут запретить использование соцсетей во время чемпионата мира.

«Что с Женей Беловым происходит, не понимаю. По душам разговаривала с Маркусом (Крамером, тренером — прим. «СЭ»), и я ему сказала, что Жене надо прекратить сидеть в Instagram. Он ведет его сам, делает большие видео, выкладывает, и это все отвлекает человека. А если он еще и общается с теми, что ему кто-то пишет, то это вообще жесть какая-то! Все, что связано с виртуальным миром, реально отвлекает. Человек начинает углубляться туда, куда не надо. Ему бы лучше больше общаться с ребятами из команды, сидеть за столом, смеяться, а не молча есть, чернее тучи, и обратно идти в свою комнату, сидеть в этом интернете», — заявила Вяльбе.

Также, по мнению президента федерации, возможен вариант, что у спортсменов будут отбирать мобильные телефоны во время больших турниров.

«Мы отбирали до этого телефоны, запрещали, думаю, что надо опять возвращаться к этому. Только жесткая дисциплина может привести к результату, по-другому, к сожалению, не получается. Это их засасывает», — считает Вяльбе.

Следующими гонками на турнире будут «разделки». Женская индивидуальная гонка состоится во вторник, 2 марта. Начало — в 15.15 (мск). Мужской старт запланирован на следующий день, начало — также в 15.15.

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